Como obter acesso à versão beta do multijogador de Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War chegará aos consoles da geração atual e da próxima geração, bem como ao PC, em 13 de novembro.

Antes do lançamento do jogo, haverá um teste beta multijogador para que os jogadores tenham a chance de experimentar o novo Call of Duty Cold War e toda a diversão que virá com ele, incluindo novas armas e modos.

A versão beta do Black Ops Cold War será, sem dúvida, uma mercadoria quente neste fim de ano, então veja como ter certeza de que você terá acesso.

Como obter acesso ao beta de Call of Duty: Black Ops Cold War

Para jogar a versão beta do CoD: Black Ops Cold War antecipadamente, você precisa pré-encomendar uma versão digital do jogo. A versão beta estará disponível em todas as plataformas, incluindo PC, PlayStation e Xbox. Mas a Activision diz que as plataformas estão sujeitas a possíveis mudanças.

O acordo da Activision com o PlayStation continua em 2020, o que significa que os jogadores do PS4 terão acesso ao beta no primeiro fim de semana, começando em 8 de outubro. O beta estará aberto a todos os jogadores do PS4 de 10 a 12 de outubro.

O segundo fim de semana do beta, que vai de 15 a 19 de outubro, está disponível no PS4, Xbox e PC. Aqueles que encomendaram o jogo podem jogar nos dias 15 e 16 de outubro, e então ele estará disponível para todos depois disso.

As pré-encomendas físicas do jogo não têm direito a nenhum conteúdo bônus, incluindo o beta, o pacote Woods Operator ou o pacote de armas Confrontation, de acordo com a Activision.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 09 de setembro.