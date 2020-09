Como desbloquear o SP-R 208 e AS VAL em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare

Como em cada temporada passada, os jogadores de Call of Duty: Warzone e Modern Warfare estão recebendo duas novas armas para jogar na sexta temporada: a SP-R 208 e a AS VAL.

O SP-R 208 é desbloqueado no nível 15 do passe de batalha, enquanto o AS VAL é obtido no nível 31. Se você quiser ganhar acesso às armas imediatamente, você precisa subir os níveis do passe de batalha.

Imagem via Activision

O SP-R 208 é um rifle de atirador que “vem como uma das armas mais precisas em sua classe e com uma variedade de opções de personalização. De escolhas alternativas de munição a mudanças na montagem dos parafusos e muito mais, não importa como esta arma esteja configurada, é uma ferramenta poderosa, porém móvel, para um atirador em movimento.”

O AS VAL é um rifle de assalto que é “uma rara potência soviética com munição subsônica 9x39mm e pré-equipado com um supressor integral. Combinado com a alta taxa de tiro da arma, o AS-VAL é construído para ser furtivo, preciso e de alta penetração, tudo em uma plataforma altamente configurável.”

Você pode progredir no passe de batalha simplesmente jogando o jogo e ganhando XP, mas os níveis também podem ser comprados com Pontos CoD se você quiser usá-los imediatamente.

Imagem via Activision

Você pode obter acesso imediato ao SP-R 208 comprando a segunda variante do passe de batalha, que desbloqueia instantaneamente mais de 20 níveis. Custa um pouco mais dinheiro do que o passe de batalha básico, obviamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 29 de setembro.