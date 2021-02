Como corrigir o erro ‘Falha de conexão’ em Call of Duty: Warzone

Tentar identificar o motivo de um erro de conexão pode ser um desafio, especialmente quando sua conexão está funcionando bem para tudo o que você faz. Embora erros em todo o servidor e tempos de inatividade possam ser fáceis de distinguir se você tiver um esquadrão com o qual costuma jogar, os lobos solitários podem precisar visitar algumas fontes para se certificar de que Call of Duty: Warzone não está inativo.

Se você está com pressa para entrar em uma partida de Warzone, naturalmente deseja se livrar do erro “Falha de conexão” o mais rápido possível. Apesar de não ser claro, o erro restringe suas opções a duas. Ou sua rede doméstica tem um problema de conectividade ou são os servidores do Warzone que estão passando por um momento difícil.

Você pode ter certeza de que os servidores sobrecarregados são a causa desse erro durante o período de lançamento. Mas existem algumas soluções que você pode experimentar para ver se consegue se espremer nos servidores para aquela última partida de Warzone.

Veja como você pode corrigir o erro “Falha de conexão” no Warzone.

Certifique-se de que os servidores de Warzone não estão inativos

Se os servidores de Warzone estiverem inativos, você não terá escolha a não ser esperar que os desenvolvedores implementem uma correção. Você pode verificar o status atual do servidor do jogo por meio do site oficial de status do servidor da Activision e do Down Detector. Embora essas duas fontes tendam a ser rápidas o suficiente para manter os jogadores atualizados o mais rápido possível, você também pode encontrar os primeiros casos em centros de comunidade como o Reddit.

Ao verificar o status dos servidores, você evitará o trabalho de seguir as etapas a seguir, uma vez que provavelmente não serão eficazes no caso de períodos de inatividade em todo o mundo.

Mudar para uma conexão com fio

Não importa o quão estável o Wi-Fi possa ser, ele nunca supera uma conexão com fio quando se trata de ser confiável. Mudar para uma conexão com fio e testar se você pode entrar em outro jogo ajudará você a ter certeza de que o tipo de conexão não é o problema.

Nos casos em que não é possível conectar seu dispositivo de jogo e roteador por cabo, você pode tentar movê-los para mais perto para fortalecer seu sinal Wi-Fi. Como alternativa, você pode experimentar adaptadores Wi-Fi, mas os sinais ecoados podem aumentar ligeiramente o seu ping.

Mude seu DNS

Os endereços DNS podem não parecer tão importantes à primeira vista, mas um com defeito pode tornar impossível para você carregar sites ou entrar no Warzone. Pode até demorar um pouco para você entender que o seu DNS está ruim, já que os usuários costumam se confundir com a lentidão da Internet.

Se você nunca alterou seu endereço DNS, você deve usar o endereço padrão que o seu ISP configura automaticamente. Alterá-lo para um dos endereços DNS disponíveis comercialmente, como Google, Proton ou OpenDNS, permitirá que você solucione o problema inicial do DNS.

Os usuários do PlayStation 5 podem seguir as etapas mencionadas aqui para alterar seu DNS, enquanto os proprietários do Xbox Series X / S podem verificar essas etapas.

Reinicie seu PC e roteador

Embora possa parecer básico, reiniciar o PC e o roteador são duas das etapas mais eficazes que você pode realizar para corrigir erros aleatórios. Reiniciar o PC garantirá que não haja nada no PC que esteja afetando sua conexão, enquanto desligar e ligar o roteador garantirá uma rota de conexão perfeita entre o seu servidor e os servidores de Warzone.

Fazer os dois simultaneamente ajudará você a economizar tempo, e você também pode querer esperar cerca de 20-30 segundos antes de ligar os dois para deixar a poeira assentar.

Tente usar dados de celular

Jogar jogos com dados do celular é considerado menos do que ideal. A qualidade da conexão varia muito em sua área residencial e os planos de celular tendem a ser relativamente mais caros do que os negócios de Internet em casa. Você só precisará se conectar à sua conexão móvel por alguns minutos neste caso.

Ative o recurso de ponto de acesso sem fio do telefone para conectar-se ao console ou PC. Você também pode tentar o tethering USB para compartilhar dados. Se você conseguir entrar no Warzone com seus dados móveis, significa que é a sua Internet doméstica que está apresentando problemas.

Ligue para o seu ISP

Agora que você entendeu o caso, pode orgulhosamente ligar para seu ISP para informá-los de que estão dificultando sua vida por não permitir que você jogue Warzone. Depois de explicar a situação e todas as etapas de solução de problemas que você tentou até agora, um membro da equipe deve executar diagnósticos em sua rede por anomalias.

Na maioria dos casos, uma reinicialização do lado do seu ISP deve ser mais do que suficiente para corrigir o problema, mas você também pode receber algum suporte no local para investigar a qualidade do cabo no local.

Contactar a Activision

Enquanto alguns jogadores vão ter sorte com um técnico experiente em tecnologia que sabe uma ou duas coisas sobre jogos, você também pode chegar a um beco sem saída com especialistas de suporte que apenas sabem a teoria. Também haverá casos em que sua rede doméstica estará em perfeito estado. Quando for esse o caso, a fonte do erro pode ser os servidores de Warzone tendo complicações com seu provedor ou simplesmente onde você mora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de fevereiro.

Entre em contato com a Activision por meio de um tíquete de suporte e informe-os sobre o que você está passando. Envie a eles todos os materiais que você acha que podem ser úteis, e um especialista de suporte deve examinar o seu caso em alguns dias úteis.

Algumas investigações da Activision podem resultar em soluções regionais, tornando você o salvador dos jogadores que estão próximos a você.