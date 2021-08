Call of Duty Vanguard tem crossplay?

É mais uma jogador vez essa época do ano para os fãs de Call of Duty. Desta vez, a Sledgehammer Games pretende enviar os jogadores em uma jornada para a Segunda Guerra Mundial em Vanguard. Embora o modo história pareça intrigante baseado nos trailers, é quase metade do que todo jogo CoD tem.

O lado competitivo da base de jogadores estará de olho no novo modo multijogador, e aqueles com amigos separados em várias plataformas podem se perguntar se os títulos deste ano serão compatíveis com jogo entre plataformas.

O Vanguard será totalmente compatível entre gerações e plataformas. Isso significa que você não só poderá se unir às suas equipes no PC como um jogador de console, mas também poderá convidar amigos de gerações mais antigas de consoles como PlayStation 4 e Xbox One. Este tem sido o padrão por um tempo com a série e não é surpresa que continue a ser um dos pilares do CoD.

Os jogadores também serão capazes de trocar de plataforma sem perder seu progresso. Se você mudar para o PC como um jogador de console, toda a sua progressão estará lá e o mesmo se aplica ao contrário.

A temporada de pós-lançamento parece ser relativamente emocionante para os jogadores de CoD, já que o desenvolvedor tem planos de introduzir novos mapas/modos Multijogador e Zumbis. Eventos sazonais e celebrações da comunidade também estarão no horizonte, o que será mais divertido com os amigos, marcando assim a importância da compatibilidade entre plataformas do Vanguard.

O sistema Passe de Batalha também estará lá e os jogadores serão capazes de desbloquear todo o conteúdo adicional com equipes consistentes de jogadores de todas as plataformas em que o Vanguard está disponível.

O Vanguard será lançado em 5 de novembro, mas os jogadores que mal podem esperar para começar a ação podem tentar entrar no beta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de agosto.