Call of Duty: jogadores de War Zone estão enfrentando problemas com caixas de colisão de veículos

Veículos em Call of Duty: Warzone são uma maneira rápida e fácil de percorrer o mapa. Eles fornecem cobertura da maioria das armas e podem mover esquadrões inteiros em segurança. Mas alguns jogadores descobriram que os veículos também podem negar objetos e matar jogadores sem contato direto.

Um jogador enviou um clipe deles acertando um jogador inimigo em um caminhão de carga. O inimigo tentou se proteger atrás de uma parede de tijolos que impediria o caminhão de bater neles. Mas a parede não protegeu o jogador e ele foi morto como se tivessem sido atingidos pelo caminhão, mesmo que não houvesse contato direto.

Outro jogador enviou um clipe de uma situação semelhante. Eles se esconderam atrás de uma árvore para evitar serem atropelados por um inimigo em um veículo espacial tático. O veículo não atingiu o jogador, mas eles ainda foram mortos como se fossem atingidos diretamente pelo veículo.

Outros jogadores nos comentários de ambos os posts confirmaram experiências semelhantes de serem mortos por veículos, mesmo estando escondidos ou fora do alcance. Parece haver uma falha na caixa de colisão de veículos que registra os jogadores sendo atingidos, mesmo quando não há contato direto. Alguns jogadores apontaram que essa falha não era um grande problema até o lançamento da atualização mais recente, então algo na atualização pode ter mexido com a caixa de colisão nos veículos.

No momento, não existe um cartão no do Trello da Infinity Ward para esse problema, mas se a falha for tão difundida quanto parece, provavelmente será resolvida em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 28 de março.