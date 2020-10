Beta de Call of Duty: Black Ops Cold War já está no ar para pré-vendas de PS4

O beta de Call of Duty: Black Ops Cold War está no ar para aqueles que tiverem adquirido o jogo na pré-venda para PS4, trazendo algumas mudanças significativas em relação ao alfa do mês passado.

Você terá novos mapas e modos de jogo pela primeira vez, além de melhorias gerais ao movimento e às mecânicas básicos do jogo. Também é a primeira vez que os jogadores de consoles poderão mexer em seu campo de visão na história de Call of Duty. E os jogadores de todas as plataformas podem usar o novo sistema de ping e personalizar sua interface de usuário.

Welcome to the #BlackOpsColdWar Beta! Live today on PS4:



MAPS

• Cartel (NEW)

• Miami

• Satellite

• Moscow

• Armada

• Crossroads



MODES:

• Team Deathmatch

• Kill Confirmed

• Domination

• Combined Arms: Domination



Details: https://t.co/XsLSt8UeYr pic.twitter.com/FWTQV09rcw — Treyarch Studios (@Treyarch) October 8, 2020

No mês passado, o alfa surpresa trouxe muitas informações para a Treyarch em relação ao que precisava mudar antes do beta. A Treyarch percebeu que rifles de precisão dominam a maior parte dos mapas, então os desenvolvedores fizeram as mudanças necessárias para balancear essas armas. As mecânicas e o movimento básicos do jogo também receberam pequenos ajustes, e as pontuações, que não tiveram resposta muito boa no alfa, foram refeitas.

Os jogadores de PS4 podem experimentar o novo mapa multijogador Cartel, que se passa nas florestas da Nicarágua. Cartel faz parte da rotação de mapas do beta, junto com Miami, Satellite (Satélite), Crossroads (Encruzilhada), Moscow (Moscou) e Armada. Os novos modos de jogo VIP Escort (Escolta VIP) e Combined Arms: Assault (Armas Combinadas: Ataque) ficarão disponíveis, respectivamente, em 9 e 10 de outubro.

The #BlackOpsColdWar Beta schedule is here. 📅



See what maps and modes are available each day this weekend. pic.twitter.com/UcNkMTjwcb — Call of Duty (@CallofDuty) October 8, 2020

O beta fechado de PS4 ficará no ar até amanhã e terá como nível máximo o 25, e todos os jogadores de PS4 poderão participar do beta aberto entre 10 e 12 de outubro. Um segundo período beta aberto para jogadores de PS4 ficará disponível em 16 de outubro, junto com um beta fechado para Xbox One e PC. Por fim, entre 17 e 19 de outubro, todos os jogadores de todas as plataformas poderão participar do beta.

Call of Duty: Blacks Ops Cold War será lançado em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 08 de outubro.