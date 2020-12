Atualização de Call of Duty: Warzone ajustará armas e reativará antigos emblemas de XP

Uma próxima atualização de Call of Duty: Warzone promete fazer várias mudanças no jogo.

Alguns jogadores já receberam a atualização, que parece ser do lado do servidor e não requer download. Mas reabrir o Warzone desencadeou as mudanças para alguns.

📄 #Warzone patch going live soon!



– Enabled use of previously earned Modern Warfare / Warzone XP tokens (see thread for details)

– Selecting “Randomize All” option for emblems should work as intended

– Seasonal Progression Challenges will now show correct preview images

… — Raven Software (@RavenSoftware) December 18, 2020

A Raven Software revelou alguns dos detalhes da atualização, mas ainda não lançou as notas completas. A atualização inclui habilitar o uso de emblemas de XP anteriormente obtidos de CoD: Modern Warfare e Warzone.

A Raven disse que os emblemas herdados ganhos no MW antes da primeira temporada poderão ser usados ​​tanto no MW quanto no Warzone. Todos os emblemas ganhos na primeira temporada em diante poderão ser usados ​​no Black Ops Cold War e Warzone, mas não no multijogador do MW.

A atualização também inclui “vários ajustes de armas”. Não está claro quais armas foram ajustadas, mas poderia incluir as novas armas do Cold War que foram adicionadas na atualização da primeira temporada no início desta semana.

O artigo original será atualizado sempre que as notas completas da atualização estiverem disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 18 de dezembro.