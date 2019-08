Atualização 1.22 de Call of Duty: Black Ops 4 já está disponível

A atualização mais recente de Call of Duty: Black Ops 4 já pode ser baixada para PlayStation 4.

A atualização 1.22 é um arquivo de 11,487 GB para download no PS4 e ficou disponível hoje. A Treyarch liberou as notas da atualização 1.22 às 14:12 do horário de Brasília.

Treyarch Studios on Twitter Here’s a closer look at what’s new in today’s update:

A versão 1.22 trouxe a “próxima fase” da Operação Apocalipse Z de Black Ops 4, chamada Operação Apocalipse Z: Sobreviventes. Um dos destaques da atualização é que introduz 60 novas categorias de recompensas de Contrabando e o modo Pandemia no Blackout.

“Imagine uma partida de Infected de 80 jogadores no maior mapa de Call of Duty já feito”, a Treyarch disse. “Estamos elevando essa ideia e tornando-a realidade no Blackout, onde as regras mudaram de ‘último esquadrão vivo’ para ‘últimos sobreviventes na Terra contra uma horda infinita de mortos-vivos no fim fo mundo’.”

No multijogador, o popular modo Infected: Final Stand foi adicionado junto com suporte de criação de classe para o rifle tático M16 e o rifle de precisão Havelina AA50. A Alpha Omega Gauntlet, Duck and Cover, está disponível no modo Zumbis.

Leia as notas completas de atualização no subreddit oficial de Black Ops 4.

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 06 de agosto.