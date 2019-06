Atualização 1.18 de Call of Duty: Black Ops 4 já disponível

A atualização de hoje de Call of Duty: Black Ops 4 já está disponível para PlayStation 4.

A atualização 1.18 de Black Ops 4 está disponível para download. Surpreendendo as expectativas dos fãs de Call of Duty, as notas de atualização foram lançadas junto com a atualização.

Treyarch Studios on Twitter DaysOfSummer is now live on PS4! * Free Grind MP map * Community Challenge * New weapons * Capture the Flag * Ground War, Summer updates, Attack Helicopter & Hawk in #Blackout * New Gauntlet, Epic Elixirs & new weapons in #Zombies + more! Intel: https://t.co/7ACEV2wm30

O evento popular de verão Days of Summer já está rolando. Como parte do evento, foram adicionados novos itens cosméticos, armas, modos de jogo e mais.

O mapa multijogador Grind, de Black Ops II, está disponível e gratuito para todos os jogadores no PS4. O popular Capture the Flag também foi adicionado ao multijogador do Black Ops 4.

A sniper Vendetta, o rifle tático S6 Stingray, o rifle de assalto Peacekeeper, a sniper de ação Locus e a Faca Balística são as armas mais recentes de Black Ops 4. Fãs de Call of Duty de longa data vão se lembrar do Peacekeeper, da Locus e da Faca Balística de títulos anteriores da franquia.

O mapa Blackout recebeu uma atualização de verão e o novo modo Ground War 50-vs-50 está disponível no battle royale de Black Ops 4. Os fãs do modo Zumbis agora têm o novo modo Gauntlet “Labours of Hercules” no Ancient Evil, além de quatro Elixires épicos favoritos para PS4: Perkaholic, Near Death Experience, Reign Drops e Shopping Free.

É possível ler as notas completas de atualização no subreddit oficial de Black Ops 4.

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 04 de junho.