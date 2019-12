Agora, XP e Tiers em dobro disponíveis no Call of Duty: Modern Warfare

Os fãs de Call of Duty: Modern Warfare que procuram diversão durante as férias estão com sorte. O XP em dobro já está ativo.

A Infinity Ward anunciou o evento em um post no site da Activision ontem. Os jogadores ganharão XP e tiers do Passe de Batalha em dobro a partir de agora até 27 de dezembro.

Imagem via Activision

“Em comemoração aos feriados, a taxa global de XP e Tiers em dobro estará ativa em 24 de dezembro às 3:00 PM”, disse Infinity Ward. “Aumente sua classificação e acelere sua progressão de nível durante este evento até 27 de dezembro às 3:00 PM.”

E se três dias não forem suficientes, a Infinity Ward fornecerá uma promoção de tiers para os fãs que procuram ainda mais níveis do Passe de Batalha.

Aumentar a taxa de ganho de tiers é uma jogada inteligente da Infinity Ward. O desenvolvedor enfrentou algumas críticas pelo suposto ritmo do sistema de nível do Passe de Batalha.

Uma rápida pesquisa por “Passe de Batalha” no subreddit Modern Warfare resultará em uma comunidade dividida. Alguns fãs acham que o “jogador casual” terá dificuldades para concluir o Passe de Batalha pela sua demanda de tempo. Outros acreditam que o sistema é justo, pois leva de 30 a 45 minutos para subir de nível.

Mas não importa de que lado você esteja, todos os fãs podem concordar que o XP em dobro será muito apreciado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de dezembro.