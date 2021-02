A mais recente atualização de Black Ops Cold War ajusta fogo amigo e remove RC-XD do League Play

Uma nova atualização em Call of Duty: Black Ops Cold War removeu a série de pontuação RC-XD do League Play e ajustou o fogo amigo hoje. A atualização também introduziu algumas correções no modo Zumbis para melhorar a jogabilidade.

Os jogadores não podem mais usar o RC-XD no League Play, o que é uma boa notícia para aqueles que não eram fãs do item explosivo. O fogo amigo agora se converterá em dano de ricochete após a segunda morte do time, evitando que os jogadores matem seus companheiros repetidamente.

In today's #BlackOpsColdWar update:



• RC-XD now restricted in League Play

• Friendly fire penalty adjustments in League Play

• Zombies fixes

• UI & Express updates

• Double Weapon XP Weekend continues



Patch notes: https://t.co/6v1GtG0IVF pic.twitter.com/5NNTRdLR3e — Treyarch Studios (@Treyarch) February 13, 2021

Vários elementos de interface do League Play foram ajustados ou adicionados para tornar a visualização dos resultados mais direta e precisa.

A atualização também corrigiu o problema no modo Zumbis que poderia fazer com que um jogador se teletransportasse para fora do mapa quando outros interagissem com o teletransportador na área da Vila. A façanha que permitia aos jogadores ficar no topo da mesa também foi resolvida.

A interface do Zumbis recebeu uma atualização semelhante e o problema que fazia com que o ícone de atualização ficasse esmaecido, embora o jogador tivesse o suficiente para atualizar, foi resolvido. Um novo ícone de temporadas também foi adicionado para os desafios do Firebase Z no menu.

As mudanças no League Play devem ajudar a criar um ambiente mais competitivo e evitar que os jogadores confiem ou abusem da série de pontuação RC-XD. O fim de semana de XP de arma em dobro ainda está ativo, então certifique-se de aproveitar o tempo restante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 13 de fevereiro.