A Activision revela mais detalhes dos próximos eventos do CoD Mobile na mais recente atualização da comunidade

A Activision revelou mais detalhes sobre a quinta temporada de 2021 do Call of Duty Mobile, que chegará aos servidores em duas semanas, em uma atualização oficial da comunidade hoje cedo.

Um novo mapa e armas serão introduzidos em breve, e a Activision revelou as primeiras imagens para o próximo conteúdo neste fim de semana. O desenvolvedor também sugeriu um anúncio importante que será feito em seus canais de mídia social na próxima segunda-feira, 21 de junho. Pode ser mais detalhes sobre a 5ª temporada ou outro evento ainda a ser revelado.

Mais conteúdo novo para testar para os jogadores também foi revelado, incluindo BR Alcatraz, Gunfight Sniper, Dark Gunman Mythic Drop, evento de login do Festival de junho a partir de 19 de junho e o evento de login do Midsummer Madness a partir de 24 de junho.

Outros conteúdos já revelados pela Activision, como o drop Dark Gunman Mythic, e o lançamento do primeiro novo LMG de 2021, o Holger 26, tiveram mais detalhes revelados. Embora a descrição do Holger 26 já esteja disponível no jogo desde a última atualização, ela diz “Este item estará disponível no Passe de Batalha em breve”.

📣 Community Update Alert! 🚨

Check out what's new this week in #CODMobile!



✔ New Mythic Weapon drop

✔ More upcoming Season 5 Teasers

✔ News on synchronized versions of CODM

& more!



📖 Get all the details here 👉 https://t.co/U3iS9KPkCU pic.twitter.com/ztwLA1Xu91 — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) June 18, 2021

Os fãs de longa data de Call of Duty reconhecerão a arma de Call of Duty: Modern Warfare. Possui muitas opções de customização no Armeiro, e irá causar estragos em combates de médio alcance.

Os jogadores serão capazes de obtê-lo completando o Desafio Sazonal Holger Strike, exigindo que os jogadores usem SMTs e fuzis de assalto. Além disso, 14.000 XP de passe de batalha fará parte da recompensa.

A primeira fase do Campeonato Mundial de CoD Mobile começará em breve, e o desenvolvedor celebrará com recompensas oferecidas aos jogadores ao entrar no jogo no próximo fim de semana.

Além dos novos recursos que estão por vir, o jogo também receberá uma grande base de novos jogadores, já que a versão chinesa do CoD Mobile se fundirá com sua versão global. As mudanças devem ser esperadas em ambas as extremidades, mas a Activision provavelmente estará alerta em relação a quaisquer problemas.

A Activision encerrou a atualização da comunidade com informações adicionais sobre erros que a equipe ainda está tentando corrigir e outros que foram introduzidos na atualização mais recente.

Enquanto isso, os jogadores ainda têm duas semanas para completar seu passe de batalha da quarta temporada antes que termine. Guerras de clãs e desafios sazonais também serão reiniciados nesse momento, então os jogadores podem querer verificar se não perderam nada antes do início da quinta temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 18 de junho.