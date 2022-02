Volt vai para Pacote de Suprimentos e Alternator retorna ao chão na temporada 12 de Apex

A próxima temporada de Apex Legends será lançada em 8 de fevereiro, e com ela vem um novo conjunto de armas exclusivas do Pacote de Suprimentos, bem como duas armas populares chegando aos Replicadores.

Conforme explicado pela Respawn Entertainment em uma coletiva de imprensa no início desta semana, quando a Rebeldia for lançada, o Alternator retornará aos espólios encontrados no chão enquanto o Volt toma seu lugar com um conjunto de fortalecimentos. Embora a Flatline receba alguns ajustes para alinhá-la com outros fuzis de assalto, os jogadores que gostam de sua sensação agora a encontrarão à estação de fabricação ao lado do Longbow durante a temporada.

Visto como dominante em desempenho puro contra outras SMTs, o Volt será movido para o Pacote de Suprimentos no futuro próximo. Para torná-la mais atraente como uma arma dessa raridade, ela também receberá dois de dano extras por bala, além de algumas cargas a mais no carregador. À medida que o Alternator retorna ao espólio encontrado no chão, os jogadores que esperam ver as Munições Disruptoras devolvidas ficarão desapontados ao saber que o encaixe que define a temporada será removido do jogo mais uma vez.

A estação de criação serve como uma opção secundária para a Respawn refinar o conjunto de itens de Apex em Rebeldia, com a Flatline e o Longbow disponíveis exclusivamente pela fabricação nesta temporada. Embora isso signifique que você não as encontrará em Pacotes de Suprimentos, a estação de criação oferece às armas um meio mais consistente de serem integradas ao seu carregamento. À medida que a Flatline se move para a estação de fabricação, ela também receberá um pequeno enfraquecimento, causando um dano a menos por bala, para equilibrá-la mais perto de suas contrapartes antes que os jogadores tenham acesso tão fácil a ela.

Os jogadores poderão mergulhar no battle royale e experimentar essas mudanças quando a próxima temporada de Apex Legends for lançada em 8 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Alexis Walker no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.