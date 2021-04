Vídeo de Apex mostra uma nova lenda e uma possível atualização do mapa Olympus

Apex Legends celebrou seu marco de 100 milhões de jogadores com um gostinho do que está por vir. Um novo vídeo lançado hoje sugere a próxima lenda a se juntar aos Jogos Apex e mostra uma possível atualização do mapa Olympus, juntamente com uma data: 19 de abril.

Embora não esteja claro o que a Respawn planejou para 19 de abril, a data pode marcar uma revelação ou um teaser no jogo para a nona temporada, que está programada para estrear no próximo mês. O trailer, no entanto, deu aos fãs muito o que dissecar enquanto esperam até o início da próxima semana.

Nova lenda?

O final do vídeo compartilhou um vislumbre de alguém que parece ser a próxima lenda a entrar na briga na nona temporada. O personagem voa brevemente na tela, como se fosse impulsionado por um jetpack. É difícil ver qualquer coisa além de uma silhueta. A forma como ela é apresentada no ar, no entanto, pode apontar para uma lenda que está programada para entrar no jogo há algum tempo, segundo mineradores de dados.

Screengrab via Respawn Entertainment

Os mineradores de dados descobriram uma lenda que supostamente é capaz de voar nos arquivos do jogo. O personagem, conhecido apenas como Valk, seria um Aviador Elevado e teria várias habilidades que permitiriam a ela e seus companheiros de equipe voar verticalmente.

A adição de uma lenda voadora pode abalar a jogabilidade no Apex. A mobilidade vertical, por exemplo, com o levantamento de gravidade da Horizon ou o jump pad atualizado de Octane, é um recurso valioso e ter uma lenda que pode usar essa verticalidade ao máximo pode ter um impacto monumental em como o jogo é jogado.

Possível atualização do mapa

Além do teaser da nova lenda, o vídeo sugeria uma possível mudança para Olympus. Uma captura de tela mostra uma nova parte da arena, e ela possui luzes de néon, uma cachoeira e um navio familiar.

Screengrab via Respawn Entertainment

A nova seção da arena pode fazer parte de uma atualização de mapa para o Olympus quando a próxima temporada chegar. A área se parece com a praça em Oasis, incluindo o lago que fica acima do saguão subterrâneo. As duas construções simétricas, no entanto, não aparecem na imagem. Em vez disso, há dois pilares iluminados com “Oasis” escrito neles.

A cachoeira no fundo da captura é o que restou da Bacia de Pesquisa, a área elevada entre Turbina e os Laboratórios Hammond. A nova seção do mapa, no entanto, parece estar localizada na borda de um mapa, já que o lado direito da captura de tela parece o final da arena.

Como parte da atualização do mapa, a Mirage Voyage provavelmente fará o seu caminho para Psamathe depois de estar nos Confins do Mundo e no Desfiladeiro do Rei. O navio de Mirage parece estar no centro da nova seção e a lenda aparece na frente de seu barco em algumas ocasiões durante o trailer.

A Respawn não confirmou oficialmente nenhuma dessas informações e os fãs de Apex terão que esperar para saber mais. Com a nona temporada se aproximando rapidamente, no entanto, e a possibilidade de uma grande revelação em 19 de abril, a espera pode não ser tão longa, afinal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 14 de abril.