Veja como funciona o modo Arenas do Apex

A atualização do Legado de Apex Legends apresentará Arenas, um modo permanente de três contra três no qual dois esquadrões lutam entre si para ver quem sai por cima. Ash apresenta o novo desafio e o próprio simulacro fornece uma análise sucinta das regras: “É só o seu esquadrão e o outro. Quem sobreviver, vence.”

O novo modo Arenas, no entanto, não é tão simples quanto a explicação inicial de Ash parece. Há mais do que apenas sobrevivência e combate, incluindo várias rodadas, uma fase de compra e nenhum ressurgimentos.

Veja como tudo se junta para trazer Apex além do Battle Royale.

Regras e visão geral

Battle Royale é um teste de sobrevivência. Arenas, por outro lado, é um teste de atrito. Uma equipe que vencer três rodadas com vantagem de duas rodadas ganha o título de campeã e as partidas não duram mais que nove rodadas.

Não há aleatoriedade ou outros esquadrões em Arenas. As equipes podem escolher suas armas, acessórios e habilidades favoritas, por um preço. A loja permite que os jogadores gastem Materiais de Fabricação para adquirir ou melhorar armas, equipamentos, granadas e até mesmo obter cargas de habilidades extras. Supremas também são bloqueadas nas duas primeiras rodadas de uma partida.

Salvar armas para as próximas rodadas é uma tática útil em outros atiradores como CS:GO ou VALORANT, mas não vai te ajudar em Arenas. Todas as armas desaparecem após a rodada e os jogadores devem adquirir suas armas novamente.

As partidas de arena, embora bastante simples, têm uma estrutura clara: a seleção de personagem única, uma fase de compra e uma fase de combate. O processo se repete até que haja um vencedor ou até que haja um empate em 4-4.

Aqui está o que acontece em cada parte de um jogo.

Fase de pré-jogo e compra

As partidas começam com a seleção da lenda. Os esquadrões devem montar sua lista de três lendas com cuidado. Não há como trocar de personagem depois que a partida começar.

Cada rodada começa com uma fase de compra, que permite aos jogadores se armarem com armas, granadas, itens de cura e até habilidades, contanto que tenham os Materiais de Fabricação para pagar por isso.

As equipes recebem uma quantidade crescente de Materiais de Fabricação por rodada e devem gastá-los para comprar armas ou acessórios. Cada arma tem um custo fixo e os jogadores podem usar materiais para melhorá-las com acessórios, como miras, carregadores ou estabilizadores.

Melhorar uma arma produz um conjunto de acessórios com base naquele nível. A primeira melhoria para um Volt, por exemplo, viria com uma mira, bem como um estabilizador, revista e estoque, tudo em raridade branca. Desbloquear outro lote de melhoria melhora todos os anexos para o nível dois. Muito parecido com armas totalmente equipadas, no entanto, os jogadores podem trocar suas óticas preferidas entre as opções desbloqueadas.

As lendas também podem gastar seus materiais para comprar usos adicionais para suas táticas ou para desbloquear sua Suprema. Ao contrário das armas, no entanto, quaisquer habilidades não utilizadas permanecerão após o término de uma rodada, e habilidades com múltiplas cargas (como armadilhas de gás de Caustic) serão recarregadas automaticamente a cada rodada.

É possível economizar recursos ou encontrá-los por toda a arena em caixas de suprimentos ou cilindros. As eliminações também concedem uma série de materiais, então uma equipe pode ganhar um pouco de poder de fogo extra, mesmo que não ganhe uma rodada.

Os jogadores podem se mover dentro de uma área designada durante a fase de compra. Isso significa que o agitado Octane provavelmente estará esperando na borda da zona, pronto para entrar em ação. Enquanto dura a fase de compra, todas as equipes são invulneráveis ​​e as armas não têm munição, mas isso é uma pequena pausa. Assim que a loja fechar, é hora de lutar.

Fase de combate

Cada equipe tem seu surgimento designado em cada lado da arena, mas não é preciso caminhar muito para entrar em ação. Cada mapa tem aproximadamente o tamanho de um Ponto de Interesse, como Artilharia ou Jardins, e não demorará muito para você atirar em algo, ou ser alvejado pelo time inimigo.

Os esquadrões podem reviver seus aliados caídos, mas não há sinalizadores de ressurgimento na arena. Depois que uma lenda morre, não há como trazê-la de volta até a próxima rodada.

O modo Arenas segue sua contraparte do Battle Royale com um anel que isola uma parte do mapa e começa a se fechar no início de uma rodada. Uma cápsula de suprimentos vai cair durante essa fase, com itens totalmente equipados que aumentam em qualidade à medida que a partida avança. A primeira queda pode conter um R-301 azul, mas com um pouco de sorte, você poderá encontrar um Kraber algumas rodadas depois.

Vitória e desempate

Após o final de cada rodada, o jogo é reiniciado para a fase de compra e os jogadores receberão outro lote de Materiais de Fabricação, além de todos os recursos que coletaram através de saques ou eliminações durante a rodada. Esquadrões terão a chance de trocar armamentos ou estocar itens de cura, mas não podem mudar as lendas.

A primeira equipe a garantir três rodadas com vantagem de duas rodadas vence na Arena. A regra da “vitória por dois” significa que as partidas levarão pelo menos três rodadas, mas também oferece uma oportunidade para os times se recuperarem em partidas mais difíceis.

Para garantir que a nova Arena não se prolongue, os jogos duram até nove rodadas. Se as equipes estiverem em um empate em 4 a 4, a competição segue para a morte súbita, em que o vencedor leva tudo.

Mapas

A Respawn tem cinco mapas programados para partidas na Arena. Dois deles foram feitos sob medida para o novo modo, enquanto os outros três são pontos de interesse populares de Confins do Mundo, Desfiladeiro do Rei e Olympus.

O primeiro mapa personalizado é chamado Komma e Mirage está trazendo uma festa e um acidente. A arena apareceu no vídeo de 100 milhões de jogadores e no trailer de lançamento do Legado, o que levou os fãs a especular sobre o que isso poderia significar para Apex.

O mapa é uma praça em Olympus com um caminho central que atravessa uma parte da arena, bem como um punhado de casas de dois andares. O layout cria muitas oportunidades para combates em ritmo acelerado, mas o Mirage Voyage, localizado no centro da arena, oferece um terreno valioso e uma linha de visão para os jogadores que desejam jogar o jogo à distância.

A segunda arena customizada é uma instalação de testes do Corredor Dimensional abandonada no planeta Talos. Não é tão agitada quanto Komma e há muitas oportunidades para combates de longo alcance graças às linhas laterais largas, mas os pedaços abandonados em toda a área oferecem várias opções de posicionamento e até de flanqueamento.

Para aumentar a rotação do mapa em Arenas, a Respawn também está pegando emprestados três locais do modo Battle Royale, um de cada mapa. A artilharia de Desfiladeiro do Rei, a Estação Térmica de Confins do Mundo e os Jardins de Olympus chegarão ao jogo ao longo da temporada, com um novo local chegando a cada duas semanas e a Artilharia desbloqueada desde o início.

O modo Arena levará o Apex além do Battle Royale a partir de 4 de maio, quando a atualização Legado for lançada junto com a nova lenda Valkyrie, o Arco Composto Bocek e um Olympus Infestada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de abril.