Todos os novos visuais do evento Noite de Luta de Apex

Apex Legends sempre tem algo novo acontecendo, já que a Respawn Entertainment sempre encontra uma forma de criar eventos mais empolgantes que os anteriores. O evento mais recente de Apex, Noite de Luta, começou em 6 de janeiro, com novos cosméticos e mecânicas para movimentar Apex.

Ao longo do evento, haverá mais entregas de suprimentos pelo mapa nas partidas de Apex. O nível de competição no mapa aumentará naturalmente com essa mudança, fazendo com que cada partida seja ainda mais frenética. Também há um novo ringue de boxe e entrar nele desabilita todas as armas. Você poderá desafiar seus oponentes para uma luta no ringue, que também é imune a todo o dano de fontes externas.

Apesar de sempre estarmos de olho nos novos elementos adicionados ao jogo com as atualizações, as alterações de balanceamento são tão importantes quanto eles no meta de Apex. Houve alguns ajustes de atributos em Hemlok e na Mastiff, mas o mais importante para os colecionadores ainda são os novos visuais que acabaram de chegar aos servidores.

Há, ao todo, 24 itens cosméticos exclusivos que você pode obter no evento Noite de Luta. A melhor forma de fazer isso é abrir pacotes Noite de Luta. Você também poderá desbloquear os visuais com Materiais de Criação ou comprando cada um deles individualmente na loja com moedas Apex.

Confira todos os novos visuais e itens cosméticos que você pode conseguir no evento Noite de Luta.

Visuais de Lendas

Nove visuais de Lendas estarão esperando nos pacotes Apex, mas você só poderá obter Decked Out Gibraltar com 1.000 pontos do evento.

Visuais Lendários

Boogie Down Mirage

Dangerous Game Bloodhound

Dressed to Impress Bangalore

Haute Drop Wattson

Memoir Noir Pathfinder

Sacred Divinity Revenant

Self Reflection Loba

Worlds Apart Lifeline

Visuais Épicos

Copper Core Pathfinder

Gold Standard Rampart

Visuais de Arma

Visuais Lendários de Arma Noite de Luta

Abstract Idea Triple Take

Attrition G7 Scout

Dark Hearted Alternator SMG

Emerald Abstraction HAVOC Rifle

Sweet Revenge Devolution LMG

Visuais Épicos de Arma Noite de Luta

Bronze Age R-301 Carbine

Green Riptter Longbow DMR

Magnetic Volley M600 Spitfire

Oxidization Hemlok Burst AR

Amuletos de Arma

Fedorable

Iced Out

Ritual Decoration

Poses

Charming (Loba)

Stalker (Revenant)

Emotes

Crossed Swords (Bloodhound)

Kickin' It (Crypto)

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de janeiro.