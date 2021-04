Temporada Legado de Apex adicionará 2 novos encaixes para o Arco, Repeater 30-30 e Sentinel

A Respawn está pronta para adicionar dois novos encaixes ao Apex Legends com a atualização do Legado.

Cápsulas de Estilhaço transformará o Arco Bocek e o Repeater 30-30 em mini-escopetas, enquanto o acessório Tempo do Atirador aumentará a cadência de disparo com o Bocek e o Sentinel se você puxar o gatilho no momento certo.

O Bocek vem com uma novidade: é a primeira arma a ter dois espaços de encaixe. Isso significa que os jogadores podem equipar Cápsulas de Estilhaço e Tempo do Atirador simultaneamente, embora possam ter que alternar entre os dois.

Cápsulas de Estilhaço

O primeiro encaixe faz com que as flechas “se dividam em uma série de projéteis que têm um padrão de propagação definido”, de acordo com o designer de jogo Daniel Klein, semelhante aos cartuchos de escopeta. O efeito transforma o Bocek e o 30-30 em armas semelhantes a escopetas que usam suas respectivas munições.

As Cápsulas de Estilhaço adicionam outra camada de versatilidade ao Bocek e ao 30-30, duas armas de precisão focadas em combate de médio alcance que perdem a eficiência quando estão próximas a curto alcance. Ter a opção de alternar entre curto e médio alcance abre espaço para mais flexibilidade nos kits dos jogadores, por exemplo, escolhendo um fuzil de precisão como arma secundária para cobrir todos os alcances ou dobrando o alcance em combate corpo-a-corpo com um R-99.

Tempo do Atirador

Se o combate no Apex é uma dança, o Tempo do Atirador é a batida. O novo encaixe aumenta a cadência de disparo ao puxar o gatilho em um momento preciso durante a animação e desenvolve uma cadência para o combate. “Uma vez que você encontra esse ritmo e continua atirando nele, o arco começa a atirar muito mais rápido”, de acordo com Klein.

Com o Bocek, o novo encaixe reduz o tempo de saque após o disparo quando a flecha está totalmente encaixada. O acessório também se encaixa no Sentinel, que é ativado “após um único tiro daquele fuzil de precisão”, de acordo com Klein.

Manter a cadência de tiro aumentada provavelmente dependerá de dicas de áudio e visuais, bem como da memória muscular absoluta, mas irá recompensar os jogadores com um aumento drástico na quantidade de dano.

Os jogadores poderão experimentar os dois encaixes, bem como o Arco Bocek e a nova lenda Valkyrie, quando a atualização Legado de Apex for lançada em 4 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de abril.