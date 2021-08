Seer enfraquecido na atualização atual do Apex Legends

A Respawn Entertainment lançou uma atualização de balanceamento do Apex Legends que reduz as habilidades do Seer.

Todo o kit do Seer foi ajustado na atualização. As mudanças começam com sua passiva, Busca de Coração. O tempo de espera entre picos de sensor para alvos de HP completos aumentou de 1,25 para 1,75 segundos. O campo de visão da habilidade foi reduzido, assim como seu alcance além de 75m, o que corresponde às pontas azuis ao redor de sua mira. Tudo isso significa que o Seer não consegue ver os inimigos tão longe com a Busca de Coração como costumava ver, a precisão da passiva é menor e ele não tem tanta vantagem contra inimigos com vida cheia.

Good morning! We just shipped a @playapex update that fixes a few bugs and introduces balance changes to Seer.



See full details below: pic.twitter.com/9npkovEo5P — Respawn (@Respawn) August 23, 2021

As mudanças mais urgentes ocorrem na tática do Seer, Foco de Atenção. O atraso de detonação foi aumentado de 1,4 para 1,6 segundos, o que significa que os inimigos têm um pouco mais de tempo para sair do cone. Foco de Atenção não inclui mais um clarão e não causa mais danos, e a vibração da tela resultante de um acerto foi reduzida. Enquanto o Seer canaliza a tática, ele agora se move mais devagar. Por último, mas não menos importante, o volume de áudio da habilidade foi reduzido.

A Suprema do Seer, Exposição, também foi ajustada, mas não tanto quanto as outras. O tempo de espera da Exibição foi aumentado de 90 segundos para 120 segundos e seu volume de áudio foi reduzido, como o do Foco de Atenção.

Além das mudanças do Seer, a Respawn também corrigiu uma variedade de erros, incluindo o notório erro dos depósitos explosivos, em que tentar abrir um depósito com uma granada faria com que todo o servidor travasse. A Respawn relata que outra pequena atualização chegando mais tarde hoje fará com que depósitos explosivos sejam fechados novamente.

Pouco depois de a Respawn lançar as notas da atualização, o designer responsável pelo balanceamento, John Larson, compartilhou um pouco da filosofia de design por trás das mudanças do Seer no Twitter. Larson diz que o objetivo por trás desta atualização “é atingir os pontos problemáticos e degenerar os padrões de jogo sem estripar preventivamente as partes exclusivas do kit do Seer”. Em outras palavras, aqueles que esperavam por mudanças mais fundamentais no Seer ficarão desapontados. A Respawn visa diminuir a frustração que muitos sentem ao jogar contra ele, ao mesmo tempo que preserva seu lugar entre as lendas do jogo.

SEER AND THE WALLHACK META



The list looks long, but the goal here (and for hotfixes in general) is to hit pain points and degenerate play patterns without preemptively gutting the unique parts of Seer’s kit. I’ll also share my thoughts on the “wallhack meta” in general. (1/21) https://t.co/gohA6qYHa9 — John Larson | JayBiebs (@RSPN_JayBiebs) August 23, 2021

Larson disse que acha que Seer e a “meta wallhack” precisarão de ajustes e refinamentos contínuos conforme o jogo evolui. Ele observou que “ratting agora é virtualmente impossível”, referindo-se a quantos jogadores, particularmente participantes solo da fila ranqueada, gostam de se esconder nos cantos do mapa até que apenas alguns times permaneçam na partida.

A atualização está ativa agora no PC e em todas as edições de console do Apex Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 23 de agosto.