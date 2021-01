Saiba quais são as habilidades de Fuse em Apex Legends

Walter “Fuse” Fitzroy trará o caos à oitava temporada de Apex Legends. A lenda bombástica chega aos Jogos Apex com habilidades explosivas, entre elas bombas que parecem neutralizar áreas inteiras.

A Respawn ainda não compartilhou oficialmente nenhum detalhe sobre as habilidades de Fuse, mas uma série de animações lançadas antes da temporada oito mostra um pouco. Como era de se esperar, elas parecem envolver granadas e explosões, o que funciona bem com o Mestre do Caos. Essas são apenas especulações do que as habilidades podem ser, tendo como base os materiais oficiais, ao menos até a Respawn divulgar informações oficiais.

Os dois trailers da oitava temporada mostraram bem o que a habilidade tática de Fuse deve fazer. A lenda usa seu braço de metal para lançar uma pequena granada e uma série de explosões. Essa habilidade provavelmente causará dano aos inimigos, mas não se sabe se também haverá um efeito.

A passiva de Fuse também está relacionada a granadas, de acordo com o trailer de mecânicas de jogo da oitava temporada. Parece que a lenda usa seu braço mecânico para lançar uma Arc-Star, que voa em direção a um alvo. Sua passiva provavelmente aprimora as habilidades de lançamento de granadas, possivelmente com um aumento de alcance ou de velocidade do projétil.

Já a suprema de Fuse é um morteiro que dispara bombas em uma área. O trailer mostrou detalhes de como funciona. Fuse dispara um morteiro no céu, que se fragmenta em uma série de bombas incendiárias. Ativar a suprema mostra onde o projétil se fragmentará e o raio de impacto das bombas, que causam um bom dano aos inimigos.

A última das habilidades apareceu no jogo antes que Fuse sequer fosse anunciado. Primeiro, apareceu como prévia nas rodadas finais das partidas. O projétil do morteiro caía do céu e atirar nele causava uma explosão. Parece, no entanto, que a suprema vai funcionar de forma um pouco diferente dessa prévia. O trailer de mecânicas de jogo mostra que as bombas explodem instantaneamente, em vez de precisarem ser atingidas.

Vídeos anteriores abriam muito espaço para especular sobre as habilidades de Fuse. Mas a oitava temporada está se aproximando rapidamente, então logo a Respawn deve liberar mais detalhes das habilidades da lenda explosiva antes do início da nova temporada, em 2 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de janeiro.