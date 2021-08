Respawn moveu o Alternator para a Cápsula de Suprimentos para sacudir o meta do início de jogo em Apex, e porque ninguém esperava isso

Poucas pessoas esperavam que o Alternator mudasse para a Cápsula de Suprimentos com a temporada 10 do Apex Legends. E embora a Respawn quisesse sacudir o meta do início do jogo, essa surpresa foi uma das razões pelas quais os desenvolvedores implementaram essa mudança, de acordo com o designer de jogos, Eric Canavese.

“Um dos grandes motivos pelos quais fizemos essa mudança é porque ninguém esperava essa mudança”, disse Canavese ao Dot Esports. “É uma coisa divertida e emocionante de se fazer. Sacudir o meta é sempre algo que sempre procuramos fazer de uma forma saudável.”

As armas da Cápsula de Suprimentos geralmente vêm com um poder de fogo significativo, uma definição que não costuma aparecer ao lado do Alternator. Além disso, o Alternator é uma arma por excelência no início do jogo no Apex. Movê-lo para a Cápsula de Suprimentos é como juntar essas duas premissas com uma Estrela Voltaica.

“Um dos maiores resultados que veremos com o Alternator saindo do chão são as mudanças no início do jogo”, disse Canavese. O meta do início do jogo “está um pouco obsoleto há muito tempo”, de acordo com ele, com a vantagem do Alternator sobre outras armas iniciais como o RE-45, P2020 e Mozambique.

Esse local, em algum lugar entre o melhor do pior e o pior do melhor, torna o Alternator uma escolha viável para o início do jogo e as primeiras rodadas de Arenas, onde os materiais de fabricação são bastante limitados. No entanto, quando a 10ª temporada começar, ela ficará bloqueada atrás de Cápsulas de Suprimentos em vez de estar disponível na loja e os jogadores terão que encontrar outra coisa para comprar. A mudança agitará o meta em ambos os modos.

A percepção da falta de poder de fogo do Alternator é outra razão pela qual colocá-lo na Cápsulas de Suprimentos foi uma jogada surpreendente. Armas de caixas, como o Kraber, geralmente estão entre as armas mais mortais do jogo, uma descrição que geralmente não se encaixa no Alternator. Para dar ao SMT o poder de fogo extra de que precisa, a Respawn trouxe de volta um antigo encaixe: a Munição Disruptora da segunda temporada.

“Tenho procurado encontrar uma maneira de trazer a Munição Disruptora de volta ao jogo de uma forma divertida e saudável novamente”, disse Canavese. Colocá-lo de volta no jogo como espólio de chão “provavelmente não é a direção certa para isso”, de acordo com ele, mas bloqueá-lo em Cápsulas de final de jogo é uma opção para trazê-lo de volta em uma capacidade limitada.

Munição Disruptora causará 40 por cento a mais de dano aos escudos dos alvos na temporada 10, menos do que sua forma na segunda temporada, e o encaixe pode apenas dar ao Alternator o poder de fogo de que ele precisa para ganhar seu lugar na Cápsula de Suprimentos. O zunido estridente da Munição Disruptora com certeza trará de volta memórias, boas e ruins, para os jogadores da segunda temporada, quando o encaixe apareceu como espólio no chão.

O Alternator muda para a Cápsula de Suprimentos em 3 de agosto, quando a Revelação chega.

Atualização 12h21: As notas da atualização da temporada 10 mostraram que a Munição Disruptora causará apenas 40% a mais de dano aos escudos, menos do que os números da segunda temporada. Atualizamos o artigo para refletir essas informações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de agosto.