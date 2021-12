Respawn está testando melhorias para partidas ranqueadas em Apex

Nos níveis mais altos do modo ranqueado do Apex Legends, jogadores jogando em servidores fora de sua região é um debate muito discutido. Agora, a Respawn Entertainment parece ter a intenção de garantir que ninguém nos níveis mais altos do jogo possa ganhar uma vantagem injusta devido ao ping alto.

A desenvolvedora anunciou que está trabalhando para melhorar o código de rede do jogo e está testando o bloqueio de região para garantir integridade competitiva nas camadas mais altas das ranqueadas.

We are investigating ways of guaranteeing competitive integrity at the highest rank of Apex Legends, including work to improve the netcode when you fight a player with a bad connection to the server. We also recently tested a soft region lock for Masters and Predators… — Respawn (@Respawn) December 21, 2021

No passado, vários jogadores que alcançaram a posição de Apex Predator do jogo foram acusados ​​de ganhar vantagem sobre outros jogadores ao jogar em servidores em regiões consideradas “mais fracas” pela maioria da base de jogadores. Mais recentemente, no entanto, vários jogadores importantes expressaram seu descontentamento em lutar constantemente contra jogadores de outras regiões que têm um ping muito alto no servidor. Um ping tão alto pode fazer com que esses jogadores fiquem atrasados ​​e se teletransportem no meio de uma luta. E embora os jogadores com ping alto também tenham que lidar com as mesmas falhas visuais em sua jogabilidade, isso pode fazer com que as lutas pareçam ser resolvidas ao acaso, e não à habilidade. E, o mais importante, simplesmente não é muito bom de jogar contra.

High ping isn't an advantage it's just fucking stupid and unfun to play against



I'd rather have 500 people on VPN instead of 50,000 using in game server swapping — C9 PVPX (@PVPX_) December 11, 2021

Os motivos pelos quais os jogadores escolhem jogar em servidores distantes de suas regiões são muitos, mas um grande motivo ainda é a trapaça. Várias regiões, principalmente na Ásia, são conhecidas por serem cheias de trapaceiros, tanto que os jogadores dessas regiões costumam jogar em servidores europeus ou norte-americanos simplesmente para encontrar lobbies com menos trapaceiros.

A Respawn também abordou este aspecto do problema do servidor não nativo, reconhecendo que muitos jogadores não estão procurando uma vantagem competitiva, mas sim um jogo justo. E o fato de que a Respawn está buscando melhorar o código de rede do jogo para tornar mais justo jogar contra jogadores com ping alto deve ser encorajador para os jogadores em regiões onde a trapaça é excessiva.

We understand that many of you prefer to play on servers outside your region for various reasons, including a concern for cheaters… — Respawn (@Respawn) December 21, 2021

Os jogos online e o código de rede foram amplamente discutidos no último ano, especialmente porque muitas competições de jogos foram forçadas a mudar os torneios que seriam realizados pessoalmente para os formatos online. Uma solução com a qual os fãs do Apex podem estar familiarizados é o netcode de rollback. O rollback é amplamente utilizada em jogos de luta, pois prevê a ação futura para reduzir o lag de entrada. Se as previsões terminarem incorretas, o jogo “reverte” ativamente o estado do jogo para se ajustar. O efeito geral é que os jogadores com ping alto não parecem atrasados e ficando para trás na tela. Notavelmente, o 2021 Esports Awards concedeu um prêmio Panel’s Choice à Fizzi por implementar o netcode de rollback no Super Smash Bros. Melee e o enorme impacto do rollback na popularidade do Melee.

Não está claro se o rollback é viável para um jogo tão grande quanto Apex Legends, que apresenta até 60 jogadores, todos enviando entradas para um servidor. Mas é encorajador ver a Respawn dando uma olhada no código de rede do jogo, que precisa ser melhorado se os jogadores puderem continuar jogando fora de suas regiões nos níveis mais altos do jogo. Do contrário, o bloqueio de região pode ser a única resposta para jogadores de ping alto.

Forçar jogadores a jogar em servidores infestados de trapaceiros parece quase pior, no entanto, e traz a conversa mais uma vez para as trapaças em Apex, e como os desenvolvedores podem eliminá-la da melhor forma. A Respawn anunciou várias rodadas de grandes banimentos este ano, bem como anúncios de empregos para ajudar Conor “Hideouts” Ford, que historicamente foi responsável pela maioria dos banimentos manuais no jogo.

THE TIME HAS FINALLY COME



I need a counterpart for Japan. Fluent in Japanese and hits most of the criteria in the job posting. Looking forward to working you, whoever it is 🔨♥️https://t.co/0zOC5tPNHI — Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) April 21, 2021

Trapacear continua a ser um problema, no entanto, e que é parte integrante da questão de como melhor ajudar os jogadores que querem um jogo justo e competitivo. A Respawn deveria simplesmente seguir em frente com o bloqueio de região nos níveis mais altos do jogo e correr o risco de alienar suas bases de jogadores em regiões cheias de trapaceiros no jogo? O estúdio pode consertar o problema de trapaça que o jogo ainda vê a ponto de a quantidade de jogadores que jogam em servidores não nativos cair novamente para um nível administrável? Ou eles podem melhorar o código de rede do jogo a ponto de o ping não ser um problema, uma solução que também pode trazer benefícios para a sensação geral do jogo e a integridade do jogo profissional online?

O fato de que a Respawn está investigando tudo isso é positivo, sim. Mas os problemas com jogadores de ping alto estão inerentemente emaranhados em outros problemas enfrentados pelo jogo, e se a solução do estúdio não for abrangente, provavelmente ajudará apenas um número muito pequeno de jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Snavely no Dot Esports no dia 21 de dezembro.