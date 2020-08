Rampart é a mais nova personagem a chegar ao Apex Legends na 6ª temporada

Depois de muita especulação e vários teasers no jogo, Apex Legends anunciou oficialmente a sexta temporada: Potência Máxima, junto com a mais nova lenda do jogo, Rampart.

A entrada de Rampart em Apex foi predita através de vários grafites adornando a sinalização colocada ao redor dos Confins do Mundo e no “R” estilizado que aparece nos visuais da Flatline e da Wingman que foram recompensas por completar os passes de batalha das temporadas quatro e cinco.

Com a chegada do novo trailer da temporada, no entanto, a adição de Rampart aos Jogos Apex foi confirmada, e várias de suas supostas habilidades parecem ter entrado no jogo também.

Rampart é uma “modder especialista que fez seu nome em clubes de luta underground”, de acordo com a página inicial da sexta temporada, que menciona tanto sua capacidade de falar alto quanto de construir armas combinando. Isso é evidente no trailer da sexta temporada, onde você pode ver Rampart rindo meio maníaco enquanto ela se envolve em uma briga com uma minigun. A enorme arma montada em questão deve ser a habilidade suprema de Rampart e parece ter o nome de “Sheila”, o que explicaria as etiquetas de graffiti “All Hail Sheila” deixadas ao redor dos Confins do Mundo.

O trailer também sugere outras habilidades de Rampart, que vazaram por mineradores de dados há quase um ano, embora a personagem aparentemente ainda devesse ser um homem. Você pode ver claramente Bangalore em pé atrás de uma barreira quadrada e clara, que parece parar as balas, enquanto ela dispara por ela. Tal barreira, e possivelmente uma que ofereça dano aos seus companheiros de equipe, poderia ser a habilidade tática de Rampart, em uma recarga semelhante ao escudo de cúpula de Gibraltar. Existe até uma referência possível à capacidade passiva vazada que Rampart dá um brilho às metralhadoras leves, já que as únicas armas claramente visíveis no trailer são Bangalore disparando uma Devotion e Lifeline com um Spitfire.

Embora essas habilidades ainda não tenham sido confirmadas, é uma aposta segura que Rampart não entrará em Apex em silêncio. Então, se você gosta de armas grandes que podem disparar muitas balas ou se gosta da idéia de uma grafiteira com bastante chiclete, Rampart será a personagem para você. Ela sai com a sexta temporada: Potência Máxima em 18 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Snavely no Dot Esports no dia 06 de agosto.