Prévia de Caustic indica que nova toxina pode estar chegando ao Desfiladeiro do Rei de Apex

Uma nova prévia de Apex Legends mostra um grande suprimento de uma toxina no Desfiladeiro do Rei — e Caustic está procurando por ela. Uma mensagem de voz do Caçador Tóxico indica que um novo tipo de veneno esteja sendo criado.

As partidas no Desfiladeiro do Rei começam com uma tomada de Caustic em terceira pessoa, se aproximando do Local do Acidente, que é uma dica do local da mensagem. Você pode encontrar uma nova mensagem de voz do Caçador Tóxico no ponto de interesse.

New Caustic Teaser 1 pic.twitter.com/L00N5lKWPn — Shrugtal (@shrugtal) February 23, 2021

“A bolsa de gás estourada e o combustível se combinaram pra criar um suprimento monstruoso de toxina”, diz Caustic na mensagem. “Se houver uma forma de refiná-la, posso transformá-la em algo espetacular.” Além da mensagem de voz, é possível ver uma lata com uma substância tóxica desconhecida.

As novas falas de Caustic na oitava temporada indicam que o Caçador Tóxico não pretende fazer nada de bom. Ele menciona um "propósito maior" e um "experimento final" ao reviver Crypto ou Wattson. É provável que a nova toxina seja seu novo grande experimento, ou ao menos esteja relacionada a isso. O cientista também está na tela de carregamento de Apex — outra pista de que pode haver muito mais planejado para ele.

A prévia é, provavelmente, a primeira de uma série de pistas sobre o que vem por aí em Apex, então mais delas devem sair ao longo da semana. Quando prévias aparecem em jogo para avançar a história, não costumam aparecer sozinhas, como as mensagens de Newton para Horizon — apesar de a antiga mensagem de voz de Mirage ter aberto precedentes para isso.

A busca de Caustic pela toxina, no entanto, não deve ser a única parte da narrativa que envolve o Caçador Tóxico. Ele tem problemas não-resolvidos com Crypto e Wattson.

O curta Noite de Luta confirmou a antiga teoria de que Crypto e Caustic eram irmãos postiços, ou ao menos estavam conectados de alguma forma. Crypto foi criado no orfanato Ticacek em Gaea, according segundo a tela de carregamento da terceira temporada, e o atestado de óbito de Caustic revela que o nome de sua mãe era Katerina Ticacek Nox. O curta Noite de Luta mostra uma imagem da mãe de Caustic — a mesma pessoa identificada como Mystik em uma foto com Crypto.

Crypto e Caustic estão quase em pé de guerra desde o início da missão da quinta temporada e Wattson, sem querer, está no meio de tudo. Ao longo da missão, o cientista traiu as outras lendas contando a Revenant seus planos e armou para Crypto para prejudicar sua relação com Wattson.

A animosidade entre Crypto e Wattson acabou quando o hacker revelou sua identidade a ela, o que restaurou sua confiança um no outro. As duas lendas, no entanto, são contrárias a Caustic, como fica evidente em várias falas.

Não se sabe como Caustic vai se encaixar nas próximas histórias de Apex, mas a nova prévia mostra que o Caçador Tóxico não tem nada de bom em mente — e podemos esperar descobrir mais sobre seus planos ao longo da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 23 de fevereiro.