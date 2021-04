Peacekeeper retorna aos itens gerados no chão, Triple Take se move para a cápsula de suprimentos na atualização Legado do Apex Legends

Os fãs do Apex Legends finalmente colocarão as mãos na escopeta Peacekeeper como item gerado no chão na atualização Legado pela primeira vez em quase um ano. O Triple Take, por outro lado, está se mudando para a cápsual de suprimentos, disseram os desenvolvedores da Respawn ao Dot Esports.

O principal objetivo por trás da mudança era “devolver às pessoas o Peacekeeper”, de acordo com o designer de jogos Eric Canavese. “Ele está trancado há muito tempo e só queremos vê-lo de volta em ação e que as pessoas possam usá-lo novamente.”

O Peacekeeper tem sido uma das armas mais icônicas do Apex desde o seu lançamento. Após uma série de ajustes de balanceamento, no entanto, a escopeta mudou-se para o território da cápsula de suprimentos durante a quinta temporada e permaneceu lá desde então, pelo menos até a atualização Legado.

Tirar uma arma das cápsulas de suprimentos geralmente significa que outra deve tomar o seu lugar. Nesse caso, o Triple Take está se movendo para o espólio da cápsula para dar às outras armas mais espaço para brilhar.

“O Triple Take é uma arma incrivelmente poderosa, é usada em vários alcances diferentes, é uma arma completa e incrível, e por essa razão vemos muito dela”, disse Canavese. “Colocá-la na cápsula de suprimentos permitirá que outras armas comecem a subir para ocupar o seu lugar.”

Claro, a mudança nas armas da cápsula de suprimentos significa que ajustes de balanceamento estão chegando para as duas armas. O Triple Take terá aumentado a cadência de disparo e reterá sua carga por mais tempo, de acordo com Canavese, enquanto o Peacekeeper está sendo atingido por alguns enfraquecimentos. O movimento para os itens gerados no chão diminuirá o dano da Peacekeeper e reterá sua carga por menos tempo depois que os jogadores pararem de mirar. A escopeta, entretanto, virá com um encaixe embutido.

A nova temporada de Apex, Legado, está agendada para lançamento em 4 de maio e trará o Peacekeeper de volta aos itens gerados no chão, bem como a nova lenda Valkyrie, o modo Arenas antecipado e um Olympus revisado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de abril.