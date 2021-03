Pathfinder’s Quest é ‘o fim do primeiro filme da trilogia’, de acordo com os escritores

Pathfinder’s Quest, o primeiro livro de história de Apex Legends, é um mergulho enciclopédico de 208 páginas no universo do Battle Royale. Ele traça um caminho para a Fronteira e narra a história de cada lenda com seus próprios olhos e com suas próprias palavras. O livro responde à maioria das perguntas que os fãs se perguntam desde que o battle royal foi lançado, e ainda acrescenta mais algumas para garantir.

Apesar de seu suprimento avassalador de informações, Pathfinder's Quest não é realmente o fim da história em andamento. Em vez disso, é um intervalo, “meio como o final do primeiro filme da trilogia”, de acordo com o escritor de Apex, Tom Casiello. E levou dois anos contando histórias para chegar a este ponto.

História sempre foi uma parte importante de Apex, mesmo antes de um robô assassino cometer um assassinato ao vivo na televisão. Encontrar um espaço confortável para contar as histórias das lendas, no entanto, é uma tarefa complicada. Há apenas um punhado de oportunidades para apresentar a história sem que os jogadores levem tiros ou sem tornar isso muita distração.

Pathfinder's Quest surgiu desse desejo de continuar evoluindo as narrativas das lendas de uma maneira significativa, mas sem distração. O livro tem como objetivo contar uma história significativa com um começo e um fim, e fazer dela algo significativo.

“Não queríamos apenas colocá-lo em um site", disse o escritor principal Manny Hagopian ao Dot Esports. "Não queríamos colocá-lo em um tweet. Queríamos colocá-lo em uma experiência.”

Alcançar essa visão, no entanto, levou dois anos, 208 páginas e 15 lendas.

Pathfinder's Quest distribui as peças que faltam para vários arcos de personagem no Apex. Embora possa parecer que as histórias chegaram ao fim, o livro deixa a narrativa em um ponto “onde você meio que faz uma pausa e quase sente que tem uma conclusão satisfatória, mesmo que eles ainda estejam em andamento”, disse Casiello. E agora, Apex está pegando o segundo filme da trilogia, “e pode nem ser uma trilogia”, de acordo com Hagopian.

O novo ciclo começou com a introdução de Salvo e Fringe Worlds na narrativa e a adição de Fuse às lendas. É fácil se perder no fascínio do ódio de Mad Maggie pelo Sindicato ou pelas lutas pelo poder Salvoniano, mas os fãs não se esqueceram do elenco original, e nem a Respawn.

“Isso sempre está em nossas mentes também, garantindo que não percamos o controle das histórias de nossos oito personagens originais”, disse Hagopian. “Tínhamos que começar com oito personagens, mas não esquecemos esses personagens.”

Pathfinder's Quest já resolveu alguns dos mistérios mais significativos sobre o elenco original, incluindo a razão pela qual Bloodhound se juntou aos Jogos Apex ou o que aconteceu com Bangalore no Gridiron. O livro conta quase tudo que há para saber sobre as primeiras oito lendas, mas “isso não é tudo”, de acordo com Hagopian, e ainda há muito mais guardado.

“Você verá mais histórias das Terras Ermas desses personagens”, disse Hagopian. “Você verá muitos desenvolvimentos desses personagens em muitas formas diferentes”.

Chegar a esse ponto, entretanto, leva tempo.

“Começamos com uma pergunta de Pathfinder: Quem é meu criador”, disse Hagopian. “E dois anos depois, lançamos um curta-metragem sobre Pathfinder e um livro inteiro de 208 páginas sobre Pathfinder. Então, sim, não vamos esquecer aqueles personagens com os quais lançamos, mas isso levou dois anos de trabalho para fazer de um personagem.”

O Paradise Lounge pode se tornar muito pequena para caber todas as lendas de Apex em algum momento. O elenco do Battle Royale dobrou desde que foi lançado, há dois anos, e a Respawn planeja continuar a aumentá-lo.

Pathfinder's Quest, no entanto, dificilmente é o fim das histórias das 15 lendas do livro. Em vez disso, é um espaço para colocá-los em espera ou permitir que os personagens recuperem o fôlego por um tempo, pouco antes de estarem prontos para seu próximo grande desenvolvimento, como derrubar um Caustic maníaco ou enfrentar a ira de Mad Maggie.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de março.

