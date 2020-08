Os mineradores de dados indicam que as próximas heranças de Apex serão para Bangalore e Caustic

Bangalore e Caustic podem ver mais jogos nas próximas temporadas de Apex Legends e não apenas por causa de seus kits. As lendas podem ser as próximas na fila a obter conjuntos de herança, de acordo com mineradores de dados. Os arquivos do jogo da sexta temporada continham informações sobre heranças futuras e revelaram que as duas lendas provavelmente terão uma.

Caustic está na fila para uma nova herança. O minerador de dados Biast12 encontrou strings que se referem ao nome de seu visual de arma corpo a corpo. Embora o código não esteja em inglês, os scripts mostram o nome da relíquia em quatro idiomas diferentes, incluindo em português: “Martelo da Morte”, o que dá uma ideia de como a nova arma do cientista poderia ser.

A herança de Caustic pode chegar à Apex já em setembro. O minerador de dados Shrugtal descobriu o evento de coleção do Aftermarket, que poderia trazer o martelo do Caustic para o Battle Royale. Sequências de código mostram que os jogadores desbloquearão o conjunto gratuitamente ao completar a coleção de eventos, como relíquias de heranças anteriores.

A programação usual da Respawn oferece um evento de coleção com duração média de seis semanas em uma temporada, o que colocaria o evento Aftermarket em setembro. Shrugtal disse que o evento pode ir ao ar ainda mais cedo com base nos dados da loja, em 8 de setembro.

A herança do sargento Williams provavelmente será uma Tonfa. Os arquivos indicam que a herança de Bangalore será chamada de “Bangalore Tonfa”, uma indicação clara de como ela poderia ser, de acordo com Biast12.

Embora enviar duas relíquias em uma temporada não seja o protocolo padrão da Respawn, o minerador de dados disse que os dois itens provavelmente fazem parte do Potência Máxima. “Eles não estariam nos arquivos tão cedo se fosse para a temporada 7”, disse ele.

Embora as informações mineradas geralmente sejam precisas, a Respawn não confirmou oficialmente nenhum dos recursos, a data de lançamento do evento de coleção ou mesmo sua existência.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de agosto.