Os jogadores poderão usar o cajado de Loba “de alguma forma” no Apex Legends

O cajado de Loba provavelmente fará uma aparição após sua estréia no Apex Legends. A escritora Ashley Reed confirmou que os jogadores poderão usá-lo, mas até certo ponto.

O comentário veio em uma entrevista com o criador do conteúdo, Staycation, e contou com Ashley Reed e Tom Casiello, dois dos escritores de Apex que trabalharam em Loba. Staycation perguntou aos escritores se o cajado de Loba poderia fazer parte de um conjunto de herança, dada a sua importância.

“Eu diria que o cajado vai aparecer, será algo que poderá ser usado de alguma forma”, disse Reed.

Staycation também perguntou se seu cajado poderia ser incorporado a suas habilidades. “Poderia muito bem”, disse Casiello.

O cajado de Loba tem sido uma parte famosa da personagem desde que surgiu a imagem de uma sessão de captura de movimento para Apex na internet. Na sessão era possível ver um graveto sendo carregado, que os fãs acreditavam ser uma bengala ou bastão, e provavelmente se referiria a Loba.

O cajado de Loba também é uma lembrança dos pais, já que o enfeite de cabeça de lobo que ela recebeu do pai fica em cima da arma. O curta de animação Legado de uma Ladra apresentou os fãs de Apex a Loba e mostrou sua proficiência com a arma contundente.

É possível que o cajado de Loba esteja em seu kit em de alguma forma, por exemplo, em uma de suas habilidades, mas a Respawn ainda não o confirmou. Os fãs terão que esperar por mais informações em forma de trailers, ou esperar até a quinta temporada, Sorte Grande, começar em 12 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de abril.