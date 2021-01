Os jogadores de Apex Legends estão enfrentando uma falha de nome ao entrar no campo de tiro

O evento do Apex Legends Noite de Luta foi ao ar hoje cedo e apresentou um novo tipo de jogo, Tomada de Cidade de Pathfinder no Olympus, e vários novos cosméticos para os jogadores comprarem ou desbloquearem. Mas a atualização também parece ter introduzido um novo erro que muda os nomes dos jogadores ao entrar no campo de tiro.

Um jogador postou uma captura de tela com seu nome no campo de tiro hoje que não corresponde ao seu nome normal. O nome do jogador mudou para “Nuclear cocksucker”, apesar de seu gamertag real ser PanzerPeet. O jogador não mudou seu nome e confirmou que seu nome normal aparecia nos modos tradicionais.

Outros jogadores relataram o mesmo problema quando entraram no campo de tiro, fazendo com que muitos suspeitassem que sua conta foi hackeada. Mas o erro ocorre apenas no Campo de Tiro e não significa que sua conta foi comprometida.

A falha não ocorre toda vez que os jogadores entram no campo de tiro e não está claro o que causa o erro. Isso não deve afetar a jogabilidade dos jogadores, pois seus nomes aparecem normalmente nos modos de jogo públicos.

Não parece que a atualização mais recente do Apex causou problemas significativos além dessa falha de nome. Outros jogadores relataram uma estranha animação de queda de Wraith, mas o problema foi resolvido após alguns segundos.

A Respawn não comentou sobre a falha de nome, mas provavelmente será corrigido em uma atualização futura se se tornar um problema generalizado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 05 de janeiro.