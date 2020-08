O sistema de fabricação de Apex Legends permitirá que os jogadores construam equipamentos e atualizem seus escudos

O próximo sistema de fabricação de Apex Legends é sobre conseguir equipamentos. Os jogadores poderão gastar materiais encontrados em partidas para construir armas, hop-ups, itens de cura e até mesmo desenvolver sua armadura no meio de uma partida, dependendo do que tiver em estoque.

A fabricação terá sua própria rotação, que ditará os itens que poderão aparecer ou ficarão disponíveis apenas por meio do novo recurso. Os itens irão girar frequentemente. O estoque muda diariamente e semanalmente, mas alguns itens, como itens de cura e atualizações de escudo, estão permanentemente disponíveis.

Para construir itens, os jogadores precisam encontrar Replicadores, estações de fabricação espalhadas pelos mapas. Acessar um Replicador mostrará o que está em estoque, bem como o preço de cada atualização. Adquirir um item usa materiais que estão disponíveis apenas em jogos.

Os jogadores podem encontrar pequenas quantidades de materiais de fabricação em caixas de suprimentos em partidas ou quantidades maiores em depósitos específicos. Não há necessidade de competir com os companheiros de equipe pela maior parte dos materiais. Os depósitos são individuais e todos os membros da equipe podem usá-los. Os materiais também não são perdidos após a morte, o que fornece aos jogadores renascidos recentemente uma maneira consistente de obter equipamentos se eles não puderem saquear sua caixa de morte.

A rotação determina quais itens estão disponíveis nos Replicadores, mas também mexe com os saques: os itens no Replicador não irão aparecer no solo. A variedade pode criar uma série de mini-metas de curta duração que se aplicam a uma rotação de fabricação específica.

O sistema de fabricação da sexta temporada oferece a todos os tipos de jogadores a chance de colocar as mãos em saques de alto nível e tem uma particularmente boa sinergia com as mudanças nos escudos. Jogadores avessos ao risco podem gastar seus materiais para atualizar a armadura sem a necessidade de se envolver em tiroteios, enquanto até mesmo os jogadores mais agressivos podem parar nos Replicadores para reabastecer.

A fabricação está chegando aos Jogos Apex à 02h00 em 19 de agosto ao lado da nova lenda Rampart, o Volt SMG, e as principais mudanças nos Confins do Mundo e no sistema de armadura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 17 de agosto.