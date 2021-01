O servidor de Apex Legends caiu? Saiba como descobrir se o jogo está fora do ar

Use estas fontes para conferir o status do servidor.

Apex Legends é um dos battle royales mais populares do momento. Milhares de jogadores se divertem com as mecânicas intensas e habilidades únicas de cada lenda. Mas Apex acaba caindo de tempos em tempos devido a problemas técnicos, o que é um pouco confuso e frustrante.

Saiba as melhores formas de conferir se os servidores de Apex estão fora do ar ou se aconteceu alguma outra coisa que cause problemas no jogo.

Contas oficiais de Apex

A página de Apex no site EA Help mostra o status dos servidores de Apex para Xbox, PlayStation e PC. Grandes problemas aparecerão nele, que deve ser o primeiro lugar a pesquisar.

A conta oficial de Apex no Twitter também costuma anunciar os erros mais significativos de conexão e problemas no servidor. É uma forma excelente de conferir se há algo errado, porque é oficial e constantemente atualizada. Mas os problemas menores não costumam ser anunciados, então, se houver algo específico em regiões menores, talvez não apareça lá.

Você também pode ficar de olho na conta EA Help no Twitter para ver se a EA ou outros jogadores relatam problemas.

Down Detector

Down Detector é um site de terceiros que monitora servidores dos jogos mais populares, como Apex. Você pode ver os erros mais relatados, um mapa e uma linha do tempo. Você também pode comentar na página para que outros vejam se os problemas ainda estão acontecendo ou já foram resolvidos.

Down Detector não é um site oficial da EA, mas costuma ser preciso e confiável.

Apex Legends Status

Apex Legends Status é outro site de terceiros dedicado a monitorar problemas com Apex em todas as plataformas. A página especifica o status de cada plataforma, do multiplataforma e das contas da EA, para que os jogadores tenham o máximo possível de informações.

O site também mostra a conexão de cada servidor, então você pode saber que tipo de ping esperar em suas partidas. Esta também é uma fonte não-oficial, mas costuma ser precisa.

Outros problemas de conexão

Mas nem sempre o problema está nos servidores de Apex. Outros problemas de conexão podem fazer com que você não consiga se conectar a partidas. Para jogadores de console, é possível conferir o status da Xbox Live e da PlayStation Network se houver algum problema além de Apex.

Esses recursos devem ajudar a isolar os problemas de conexão de Apex e ver se os servidores estão fora do ar ou não. Quando eles estão fora do ar, isso costuma ser resolvido em poucas horas, então não se preocupe tanto se houver problemas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 04 de janeiro.