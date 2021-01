O evento Noite de Luta do Apex Legends começou

Apex Legends está começando 2021 com um estrondo. O evento de Coleção Noite de Luta está ativo, trazendo um novo tipo de jogo, mudando a paisagem do Olympus com a Tomada de Cidade do Pathfinder e adicionando uma série de cosméticos exclusivos, incluindo o conjunto de herança de Gibraltar.

A atualização não trouxe o infame fortalecimento do Caustic, mas em vez disso ajustou o Hemlok e o Mastiff, duas armas particularmente problemáticas na sétima temporada, assim como Horizon e Rampart.

Put up your dukes and show 'em what you're made of! 🥊



The Fight Night Collection Event is now live across all platforms through Jan 19. pic.twitter.com/LRsLhoDvku — Apex Legends (@PlayApex) January 5, 2021

Aqui estão as novidades do último evento de Apex.

Modo de Jogo Escalação de Entrega Aérea

O evento Noite de Luta não trouxe um novo modo por tempo limitado. Em vez disso, mudou o jogo completamente. O Escalação de Entrega Aérea é uma “tomada” da lista de reprodução casual, o que significa que os fãs não serão capazes de acessar o modo de jogo "Jogar Apex" normal durante o evento.

Escalação de Entrega Aérea gera quatro suprimentos ao sair do Transporte e ainda mais à medida que a partida avança. Cada entrega contém armas totalmente equipadas de níveis cada vez mais elevados, incluindo armaduras vermelhas e armas de caixa começando na quarta rodada. Os jogadores que não pousarem nos suprimentos, no entanto, também podem pegar armas normais na do chão.

Tomada de Cidade do Pathfinder

É hora de entrar no ringue, literalmente. noite de Luta adicionou um ringue de boxe com o tema do Pathfinder perto de Docas e Rede de Energia. Os jogadores que desejam lutar para chegar à vitória descobrirão que esse é um local privilegiado.

Entrar no ringue desativará armas e habilidades. A única maneira de derrotar oponentes é com uma boa e velha luta de socos. O anel tem algumas bolas de espólio (como as dos Cargo Bots em Confins do Mundo) que contêm itens raros, se você conseguir sair, é claro.

Outros jogadores não serão capazes de atirar em lutadores de longe. O anel é imune a interferências externas. “Nenhum projétil, granadas ou habilidade de fora podem penetrar no campo de força do ringue.”, de acordo com a Respawn.

Como a maioria das outras Tomadas de Cidade, o ringue de boxe deve continuar a fazer parte da paisagem de Olympus em um futuro próximo.

Coleção Noite de Luta e Herança de Gibraltar

Não seria um evento de coleção sem novos cosméticos, e Noite de Luta não é exceção. A última atualização trouxe uma nova coleção de 24 itens por tempo limitado e os jogadores que comprarem todos eles receberão uma recompensa especial: a herança de Gibraltar.

A herança é o machado de batalha de Gibraltar, ou Patu, como ele o chama, e apareceu pela primeira vez durante a missão da sétima temporada, Retrato de Família. O item foi um presente de seu ex-namorado Nik, com quem ele se reuniu durante os eventos da missão.

O item é uma recompensa de bônus para jogadores que adquirem todos os itens da coleção, mas ficará disponível na Fabricação de Herança após o término do evento. Ele pode ser adquirido com os indescritíveis Fragmentos de Herança, a moeda mais rara do jogo.

Atualizações de balanceamento

Além de todos os novos elementos da atualização, a Respawn fez uma série de ajustes de balanceamento em algumas lendas e armas. Noite de Lua reverteu um polêmico fortalecimento para Caustic, mas fortaleceu Rampart e enfraqueceu Horizon.

A Manipuladora Gravitacional recebeu um enfraquecimento em sua tática: o tempo de recarga efetivo entre os usos de sua habilidade aumentou para 21 segundos (de 16). Rampart também recebeu algum poder de fogo extra. O tempo de espera em seu Cobertura Amplificada caiu para 20 segundos (de 30), o que pode melhorar sua eficiência.

Noite de Luta enfraqueceu duas armas também: o Hemlok e o Mastiff. O Hemlock teve uma redução de dano de 22 para 20 e o Mastiff ganhou maior dispersão em seu terceiro e quarto projétil. Essas mudanças devem torná-los menos opressivos e, no caso do Mastiff, diminuir seu alcance utilizável.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 05 de janeiro.