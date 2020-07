O capítulo final da missão de temporada de Apex Legends está no ar

A história do Fantasma Despedaçado chegou ao fim.

A missão de temporada de Apex Legends chegou ao fim depois de quase dois meses de novidades semanais. O último capítulo de O Fantasma Despedaçado e o epílogo da missão já estão no ar.

A última parte da missão deve responder diversas perguntas que foram feitas desde o prólogo, além de levantar mais algumas. O final pode servir como ligação para a história da sexta temporada, incluindo a motivação das ligas, as narrativas e possivelmente a apresentação de um novo destino.

O final de O Fantasma Despedaçado também deve pôr um fim à parceria entre Loba e a Hammond Robotics. A empresa ofereceu a Loba a localização do código-fonte de Revenant se ela conseguisse montar todas as peças de um artefato misterioso, que foi o que deu início à missão. Agora que a relíquia estava quase completa, provavelmente haveria mais conflito entre a Hammond e as lendas, e entre Loba e Revenant.

O capítulo da semana passada revelou a identidade do informante. Caustic traiu Loba por medo de que ela descobrisse seu passado, particularmente os “probleminhas jurídicos” em Gaea.

Antes de entrar nos Jogos Apex, Alexander Nox trabalhava como cientista em uma empresa que desenvolvia pesticidas, desenvolvendo diversos compostos letais. Em seu tempo nos Humbert Labs, ele desenvolveu seu Nox Gas, mas o testou secretamente em cobaias vivos, possivelmente humanos.

Superiores de Caustic descobriram os experimentos ilegais e o cientista foi questionado sobre eles. A conversa acabou com o laboratório em chamas e a pessoa a quem Caustic respondia morta. Alexander Nox foi dado como morto, mas agora procura novas vítimas nos Jogos Apex usando o nome Caustic.

Apesar do encerramento, as caçadas e capítulos do Fantasma Despedaçado continuam disponíveis até o fim da temporada 5 para os jogadores que quiserem reviver a missão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 14 de julho.