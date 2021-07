O ataque à Apex ‘não colocou as informações pessoais ou contas dos jogadores em risco’, de acordo com a Respawn

O último ataque aos servidores de Apex Legends não colocou em risco as contas ou informações dos usuários, de acordo com a Respawn. O estúdio também está “testando uma correção” para as interrupções prolongadas, embora a solução possa exigir “atualizações adicionais”.

“Determinamos que este ataque, embora perturbador, não colocou as informações pessoais ou as contas dos jogadores em risco”, escreveu a Respawn. Embora a integridade das contas não pareça estar em risco, o estúdio está trabalhando em uma solução e está “continuando a validar” uma solução, de acordo com uma atualização recente sobre o assunto.

Os problemas com o gerenciamento de partida de Apex começaram hoje cedo, após um ataque adulterar os dados da lista de reprodução e derrubar os servidores. Em vez de ver as opções usuais da lista de reprodução, como Duos ou Arenas, os jogadores observavam uma tela que estava quase em branco. Todos os modos de jogo possíveis foram bloqueados, exceto um: uma lista de reprodução chamada “savetitanfall.com”, uma mensagem dos atacantes.

O site savetitanfall.com foi criado por fãs para expor o estado dos servidores do primeiro Titanfall, que foi atormentado por hackers e ataques (DDoS) por algum tempo. Tanto os administradores da página quanto os hackers foram rápidos em negar qualquer afiliação entre as duas partes.

Titanfall, segundo vários relatos, não pode ser jogado devido a problemas de segurança que permitem que jogadores mal-intencionados travem os servidores. A Respawn abordou o problema repetidamente nos últimos meses, com declarações em abril, maio e junho.

A Respawn está tweetando atualizações de hora em hora sobre seus esforços para restaurar ao gerenciamento de partidas no Apex. Enquanto os servidores estão fora, no entanto, os jogadores pelo menos têm o alívio de saber que suas contas e informações pessoais estão seguras.

Atualização de 4 de julho às 22h38: A Respawn lançou uma atualização de servidor que parecia corrigir o problema, mas pode levar “horas” para que a correção alcance todos os servidores. A Dot Esports foi capaz de ver as listas de reprodução regulares.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 04 de julho.