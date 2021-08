O Apex Legends tem gerenciamento de partida baseado em habilidade?

Quando você começa a jogar Apex Legends, você pode passar rapidamente por suas partidas iniciais se tiver um pouco de experiência com jogos de Battle Royale. Não se acostume com essa sensação, no entanto, uma vez que cada partida que você joga pode se tornar relativamente mais desafiadora com base em seu desempenho.

Apex Legends usa um sistema de matchmaking baseado em habilidade que permite aos jogadores competir contra oponentes com níveis de habilidade semelhantes. Este sistema avalia sua capacidade ao longo do tempo com base em seu desempenho nas partidas. Você pode melhorar como jogador e continuar a enfrentar oponentes mais difíceis, o que significa que você não pode pisar nos lobbies depois de completar mais partidas.

Alguns jogadores podem acreditar que as partidas públicas regulares são completamente aleatórias porque o Apex Legends também tem um sistema de combinação por ranque. Este não é o caso, já que a Respawn Entertainment também equilibra partidas regulares para manter o jogo divertido para novos jogadores. Embora você tenha sua classificação para mostrar suas habilidades, você também receberá uma pontuação para gerenciamento de partida oculta para partidas públicas. Esta pontuação irá flutuar com base no seu desempenho e permitir que você jogue em lobbies com jogadores mais próximos do seu nível de habilidade.

Você não pode ver sua pontuação oculta de gerenciamento de partida para jogos públicos, mas o sistema de gerenciamento de partida vai usá-la em seus cálculos. Essas fórmulas podem mudar com base na hora do dia em que você está jogando e no modo de jogo de sua escolha. Se você estiver jogando um modo de jogo menos popular fora do horário de pico em sua área, é provável que você entre em um lobby cheio de jogadores de diferentes níveis de habilidade. Isso se deve principalmente ao número de jogadores disponíveis durante a formação da partida. Quando há menos usuários para trabalhar, o algoritmo se compromete a evitar que os jogadores esperem por períodos excessivos para encontrar uma partida.

Quando houver jogadores suficientes no gerenciamento de partidas, o sistema fará o seu melhor para criar as partidas mais equilibradas possíveis. Os algoritmos que funcionam em segundo plano podem mudar com o tempo, o que geralmente acontece para melhor, já que os desenvolvedores procuram otimizar a experiência de jogo dos jogadores em todos os níveis de habilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de agosto.