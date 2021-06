O Apex Legends oferece uma Insígnia gratuita do Orgulho como recompensa de login

As celebrações do mês do Orgulho do Apex Legends começaram com uma Ínsigna especial que está disponível como um prêmio de login grátis. O item usa uma representação de 2018 da bandeira do Orgulho, que incorpora as cores da bandeira transgênero ao lado de listras pretas e marrons para representar pessoas negras.

Além da Insígnia do jogo, a Respawn lançou um vídeo com depoimentos de vários membros da equipe LGBTQ +, que falam sobre o design do emblema e a importância da representação.

A ideia por trás da Insígnia foi inspirada na Insígnia Black Lives Matter que a Respawn lançou no início deste ano, de acordo com o designer associado de qualidade Mackenzie Galbraith. O design real foi inspirado na Bandeira do Orgulho do Progresso 2018 de Daniel Quasar, que incorpora uma série de cores para representar grupos marginalizados adicionais.

Apex tem cinco lendas canonicamente LGBTQ + no jogo, duas das quais estão no battle royale desde sua estreia. Bloodhound foi um personagem não binário desde o início. A biografia de Gibraltar também o revela como um homem gay e menciona suas escapadas com seu namorado, Nik Gentile. Três outras lendas LGBTQ + se juntaram ao elenco desde então: Loba é canonicamente bissexual, Fuse é pansexual e Valquíria é lésbica.

A Respawn não se absteve de tocar em assuntos políticos. No início deste ano, o estúdio adicionou uma Insígnia Black Lives Matter e uma em apoio ao movimento #StopAsianHate, ambos disponíveis como recompensas gratuitas no jogo.

Junho foi coroado como o mês do Orgulho LGBTQ + para comemorar o levante no Stonewall Inn em 1969, um momento decisivo para os movimentos pelos direitos LGBTQ+.

