Novo teaser de Apex sugere um salvador para as Terras Ermas: o pai de Octane

Lisa Stone voltou à história de Apex Legends após uma ausência de um ano. A infeliz entrevistadora que testemunhou a morte de Forge acredita que as Terras Ermas precisam de um salvador. Esse salvador é Duardo Silva. O pai de Octane. Que por acaso patrocina seu podcast.

O mais recente teaser da história de Apex termina a série de podcasts de Lisa Stone, Unraveling the Syndicate (Desvendando o Sindicato), que faz parte dos teasers da 12ª temporada. Expondo a teia de encobrimentos e incompetência do Sindicato, Stone está colocando a organização em movimento. O corpo governante vem perdendo o controle do poder há muitos anos e esse aumento na desconfiança pública pode ser o último prego no caixão. E vem pela mão velada de Duardo Silva.

Os fãs vislumbraram pela primeira vez os planos de Duardo de assumir o Sindicato durante a missão da nona temporada, Antígeno do Legado. Durante o arco de Octane nos quadrinhos da comunidade, os fãs descobriram tanto o relacionamento abusivo entre ele e seu pai quanto os planos de Duardo de elevar sua empresa a um lugar de mais poder.

Trabalhando ao lado de Cherisse Che, mãe de Lifeline, Duardo começou a transmitir abertamente o sentimento anti-Sindicato na TV no epílogo do Antígeno do Legado, construindo uma base de insatisfação pública contra o Sindicato. O podcast OTV de Lisa Stone é uma extensão desta campanha, agora semeando teorias da conspiração entre os cidadãos de Outlands. A esperança, sem dúvida, é que ele possa colocar a Silva Pharmaceuticals no centro das atenções para uma aquisição corporativa.

O alcance de Duardo Silva na história remonta à sétima temporada. Ele contratou o grupo mercenário responsável pela situação dos reféns nos quadrinhos da sétima temporada. Embora seu objetivo ainda seja um mistério, o ataque é usado tanto no epílogo do Antígeno do Legado quanto no podcast de Lisa Stone como prova da incapacidade do Sindicato de proteger seu povo.

Esses novos trechos de conhecimento provocam um retorno a esse enredo que vem sendo construído em segundo plano no ano passado. Como Silva planeja remover os poderes atuais do Sindicato e o que isso significa para os Jogos Apex, não está claro no momento. Mas como os podcasts são teasers da 12ª temporada, Duardo provavelmente desempenhará um papel fundamental no futuro da história.

Artigo publicado originalmente em inglês por Alexis Walker no Dot Esports no dia 22 de janeiro.