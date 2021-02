Notas da Atualização da 8ª temporada Caos de Apex Legends

A oitava temporada de Apex Legends está a caminho com outra lenda, uma nova arma e um Desfiladeiro do Rei “Destruído”.

Além das mudanças no quadro geral, Caos também está trazendo uma série de ajustes para o equilíbrio de armas e lendas, bem como uma série de recursos de qualidade de vida. Aqui estão as novidades.

Mudanças de Lendas

Caos está trazendo ajustes para uma série de lendas, incluindo Wraith, Horizon, Caustic e Rampart, de acordo com as notas oficiais da atualização. Os ajustes tentam equilibrar aspectos de seu kit, e no caso de Rampart, visam trazer mais poder de fogo para torná-lo mais viável.

O kit de Wraith não está vendo nenhuma mudança, mas a Respawn está aumentando sua hitbox mais uma vez. Wraith dominou Apex, apesar de uma série de ajustes em suas habilidades e animações e os desenvolvedores tentarão diminuir seu poder sem fazer alterações em seu kit mais uma vez, semelhante aos ajustes de hitbox do Pathfinder na temporada anterior.

Apesar das mudanças, “Wraith permanece pequena e difícil de acertar,” de acordo com a Respawn, e continuará a ter Discrição.

Horizon também tem dominado Apex desde seu lançamento (com níveis comparáveis a Wraith de taxa de vitória e presença), então a Respawn está aumentando o tempo de recarga efetivo em seu Elevador Gravitacional para 25 segundos (de 21). O tempo de recarga só começa a funcionar quando a elevação da gravidade desaparece.

Caustic não está vendo grandes mudanças em seu kit, mas a Respawn mudará um aspecto polêmico dele: seu gás irá desaparecer após seu esquadrão ser eliminado. Um exemplo particularmente notório da interação fez com que o jogador Phillip “ImperialHal” Dosen morresse para a nuvem tóxica após o esquadrão inimigo já ter sido derrotado e aumentou a conscientização sobre o problema. A Respawn mais tarde confirmou que era um erro de longa duração com o Armadilha de Gás Nox.

Rampart, por outro lado, está recebendo ajuda extra para se tornar mais viável em Apex. Sheila agora tem um campo de visão de 180 graus (em vez de 120) e suas Cobertura Amplificada têm 45 pontos de vida durante a fase de construção, o que pode ajudá-la a absorver uma ou duas balas.

Outras lendas estão recebendo uma série de ajustes. A Respawn está retrabalhando o Suporte de Salto de Octane, enquanto Crypto, Loba e Mirage estão vendo mudanças pequenas, mas úteis.

O retrabalho do Suporte de Salto visa restaurar o antigo “supersalto” de alguma forma. Após a oitava temporada, acertar o pulo enquanto se se está de pé "lançará os jogadores em um arco alto" semelhante ao antigo superpulo, enquanto uma posição agachada "lançará os jogadores em um arco baixo", o que significa que eles voarão mais baixo mas mais longe na direção horizontal, de acordo com as notas da atualização.

Os ajustes em Loba, Crypto e Mirage não são tão significativos, mas podem oferecer uma vantagem em combate, ou, no caso de Crypto, removê-la. Os aliados não serão capazes de colocar Estrelas Voltaicas em seu drone, uma estratégia que oferecia um tiro sem risco contra um esquadrão inimigo.

As mudanças em Loba melhoram sua capacidade passiva e suprema. Ela poderá ver o que há dentro das cápsulas de suprimentos com sua passiva e “podem ser acessados pela Butique do Mercado Negro”, aparentemente para todos os jogadores do time.

Mirage está ganhando mais poder para enganar seus inimigos. Suas hologramas criarão sons de passos, mas "em uma capacidade limitada". Deve ser rápido o suficiente para enganar os jogadores a escolherem o Mirage errado com base em pistas de áudio, mas “Não haverá um tornado de passos se um Mirage inimigo usar a suprema por perto”, de acordo com as notas.

Mudanças de Armas

A oitava temporada também está trazendo uma série de mudanças de equilíbrio das armas que ainda podem agitar as coisas antes da oitava temporada, apesar de não ser tão significativo quanto os ajustes às lendas.

Todas as armas na rotação totalmente equipada mudaram. Os jogadores agora poderão encontrar versões ouro do R-301, Repeater 30-30, Mozambique, Fuzil de Precisão Longbow, Spitfire.

O Cano Dourado está fora da pilha de espólios para a temporada para dar lugar ao novo acessório, o Carregador Dourado, que recarregará automaticamente as armas após um atraso de 5,5 segundos. O encaixe duplo também está fora da rotação.

Algumas armas também estão recebendo alguns ajustes com a nova temporada. O dano do Volt cairá para 15 por bala (de 16), enquanto o Alternator está indo na direção oposta: ele causará 16 de dano por tiro, em vez de 15.

O Spitfire e o EVA estão passando por pequenos ajustes. O primeiro causará 19 de dano por tiro (em vez de 18), mas levará mais tempo para recarregar: 3,2 segundos (em vez de 2,8) normalmente e 3,8 segundos (em vez de 3,33) com um carregador vazio. O EVA verá um pequeno aumento na cadência de tiro, para 2.1 (de 2.0).

Qualidade de vida

Caos está trazendo uma série de atualizações de qualidade de vida para o jogo, incluindo uma demanda dos fãs há muito esperada. A nova temporada contará com um contador de danos no jogo que permitirá aos jogadores ver quanto dano eles causaram em uma partida.

Para ajudar a preencher a lacuna entre o cânone e os visuais simplesmente cosméticos, a Respawn está adicionando “sinopses de lore” às skins que “representam uma parte importante da história do personagem” como uma forma de destacar sua importância.

Também haverá uma mudança para jogadores que usam modos daltônicos. “Curar e reviver agora seguirão as regras para daltônicos” quando essas configurações estiverem habilitadas. Por último, colocar munição exibirá sua contagem atual de munição no bate-papo rápido, ao lado de uma mensagem de “jogador quer munição”.

A oitava temporada da Apex já começou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.