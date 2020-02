Maior minerador de dados de Apex abandona o posto

Um dos mineradores de dados mais bem-sucedidos de Apex Legends parece estar deixando o cargo de vez.

That1MiningGuy se despediu da comunidade de Apex ontem no Twitter, e pouco depois excluiu sua conta. Ele passou seu servidor no Discord, The Mine (“A Mina”), a um dos outros administradores.

“Estou fora de verdade”, dizia o último tweet. “[Desu] vai cuidar do Discord. Cansei da fama e de não poder me divertir. GG. Este é o último tweet que esta conta vai enviar. Vou voltar à vida normal. Foi um ano divertido, mas o estresse é uma merda que não preciso.”

Sua decisão de parar vem depois de uma polêmica que envolveu alguns membros da equipe da Respawn e a comunidade de Apex. That1MiningGuy compartilhou arquivos de uma arma de Titanfall no Twitter, como piada com o antigo produtor Drew McCoy, e alguns fãs acreditaram que a arma estaria chegando a Apex.

Ao longo de sua carreira, That1MiningGuy tentou lembrar aos seguidores que seus achados estavam nos arquivos de jogo, mas não deveriam ser levados 100% à risca. “Não se apeguem a isso” era um de seus bordões, fazendo referência à natureza mutável das informações.

Antes de sair de vez, ele passou o servidor do Discord para um de seus “conselheiros de confiança”, apelido que deu aos moderadores mais próximos. Ele também excluiu completamente a conta do Twitter.

Não foi a primeira vez que o minerador de dados ameaçou interromper suas atividades, mas foi de longe a mais drástica. Ele tirou uma folga de suas atividades no comecinho do ano, mas decidiu voltar à comunidade. Outro retorno não é impossível, mas é extremamente improvável.

Neste ano, That1MiningGuy se envolveu em uma polêmica quando uma imagem que revelava surpresas do enredo do jogo foi vazada na internet antes da hora. Outro minerador de dados, iLootGames, vazou uma captura de tela do trailer de Histórias das Terras Ermas, ainda não lançado na época, que revelava o assassinato de Forge pelas mãos de Revenant. That1MiningGuy compartilhou a imagem para suas dezenas de milhares de seguidores.

Alguns membros da equipe da Respawn expressaram seu descontentamento com o vazamento, que acabou estragando uma surpresa significativa, e That1MiningGuy levou para o lado pessoal. Apesar de não ter sido ele a vazar a imagem, ele sentiu que teve responsabilidade ao espalhar a notícia, mesmo levando em conta que o vídeo tinha sido disponibilizado mais cedo por engano.

Ele não quis, porém, causar nenhum mal à Respawn, however. Em uma entrevista anterior ao Dot Esports, ele disse que compartilhar a imagem tinha sido seu maior arrependimento como That1MiningGuy, e que nunca tinha se visto como inimigo da Respawn. “A intenção nunca foi me colocar contra a Respawn, ao menos a meu ver”, disse That1MiningGuy ao Dot Esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.