Loba lança o código-fonte de Revenant em um corredor dimensional na mais recente história de Apex

“Você tirou tudo com que eu me importava. Agora estou tirando tudo o que é importante para você.”

Os fãs de Apex Legends estão se perguntando o que Loba faria com o código-fonte do Revenant desde a quinta temporada do jogo. A Respawn finalmente deu uma resposta hoje.

Um vídeo oficial no Twitter mostra que Loba se livrou do código-fonte de Revenant e essencialmente bloqueou o simulacro em sua existência dolorosa, sua própria forma de vingança contra Revenant. O curta é outro avanço no arco da história que vem acontecendo desde a introdução de Loba nos Jogos Apex na quinta temporada.

A fate worse than death. pic.twitter.com/CJK4PgYARc — Apex Legends (@PlayApex) December 27, 2020

Loba diz a Revenant que encontrou seu código-fonte no local que a Hammond Robotics deu a ela durante a missão da quinta temporada. Em vez de destruí-lo como o simulacro queria, no entanto, ela o colocou em um portal de fase. “Aperte um botão e seu código-fonte está a meio caminho do Gridiron”, ela diz a ele.

Revenant, é claro, não aceita isso bem. Os dois começam a brigar, mas Loba sai por cima. “Você não vai morrer hoje. Você não vai morrer, nunca ”, ela diz a ele. "Você tem uma vida longa e miserável pela frente e, pela primeira vez, matar não vai te dar o que você quer."

Este não é o fim da história, entretanto. O simulacro jura vingança contra Loba. “Eu vou matar você, mas não hoje”, ele diz. "Quando você finalmente tiver algo que ama de todo o coração, eu o aniquilarei."

O vídeo é um avanço importante para a história entre o simulacro e a ladra, que começou com a introdução de Loba na quinta temporada. A nova peça na história contou com a ajuda dos dubladores Fryda Wolff e Darin DePaul para interpretar seus personagens, e a Respawn contratou o artista da comunidade “Fragment” para desenvolver dois fundos para a faixa de áudio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 27 de dezembro.