Jogadores de Apex Legends descobrem como encadear saltos na parede com Revenant

O passado sombrio e o modelo de personagem assustador de Revenant podem intimidar até os jogadores mais destemidos, mas uma nova tática de movimento pode torná-lo ainda mais assustador. A técnica permite aos jogadores encadear consistentemente saltos na parede com o simulacro em áreas fechadas.

O jogador profissional de Apex Legends Vetyd carregou um pequeno clipe de Revenant pulando repetidamente na parede de Bunker. Essa técnica permitiu que eles saltassem na parede muito mais rápido do que outras Lendas e parece ser possível apenas com Revenant.

Saltar na parede é uma tática comum no Apex Legends. A maioria dos jogadores pode pular na parede, pulando deslizando em uma parede e pular rapidamente no momento certo. A habilidade passiva de Revenant permite que ele escale paredes mais rápido do que outras Lendas, no entanto. Esta mecânica parece permitir que ele encadeie vários saltos de parede em corredores estreitos, como os do Bunker em Desfiladeiro do Rei.

Essa tática pode intimidar os inimigos, mas também pode deixá-lo vulnerável. Os jogadores podem causar danos enquanto você pula entre as paredes, então tome cuidado ao recriar esta manobra contra uma equipe inteira.

Não está claro se este é um recurso intencional ou uma interação que ocorre por causa da habilidade passiva de Revenant. Outros jogadores recriaram a manobra, confirmando que é possível replicá-la. A boa notícia é que só parece funcionar em áreas próximas como o Bunker, o que significa que os jogadores de Revenant não podem abusar da técnica no mapa. Porém, se você encontrar Revenant em um corredor estreito, esteja preparado para movimentos aterrorizantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de julho.