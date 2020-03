Jogador de Apex cria mapa visual para localizações de armaduras em Déjà Loot

O novo Déjà Loot do Apex Legends fez com que armas e armaduras fossem geradas sempre nos mesmos lugares. Para ajudar os jogadores a navegar durante o evento, um usuário do Reddit compilou um mapa abrangente, de origem comunitária, contendo os locais de armadura douradas e roxas, assim como o Escudo Evo, recentemente adicionado.

Até agora, o mapa lista apenas três pontos de armadura de ouro. Um deles está na Torre Espacial, na estrutura norte, no ponto de interesse. Outra fica no lado sul do Epicentro. O último está em algum lugar na montanha entre o Campo de Treino e a Ceifadeira Planetária, provavelmente no cofre (Vault). Embora o criador do mapa não tenha visto quaisquer chaves para o cofre, um jogador supostamente encontrou uma chave em uma caixa de morte.

Escudos roxos são mais fáceis de encontrar. A Mirage Voyage contém dois deles, assim como a Fábrica. Eles também estão espalhados no lado nordeste do mapa no Campo de Pesquisa e nos dois fragmentos do que costumava ser a Cidade do Capitólio.

O novo Escudo Evo é quase onipresente no modo de jogo. A fissura de lava é um bom local para os jogadores que desejam experimentar a nova armadura, uma vez que o mapa lista três a cinco itens espalhados pelo ponto de interesse e áreas adjacentes. O Fragmento Oeste também contém pelo menos três escudos agrupados, não muito longe de um escudo roxo. O Campo de Treinamento também é um local adequado.

O mapa ainda está em andamento e seu criador pretende mantê-lo atualizado. O mapa é de origem comunitária e os jogadores podem sugerir locais e relatar seus locais favoritos.

O novo modo Déjà Loot chegou ao Apex como parte do evento de coleção Controle do Sistema. O modo de tempo limitado corrige os locais de surgimento dos itens, diluindo a aleatoriedade no jogo. Os trajetos do avião e os locais dos círculos mudam uma vez por dia, enquanto os locais dos itens de espólio permanecem os mesmos a cada semana. Os jogadores também terão a chance de experimentar o Desfiladeiro do Rei, que sediará o modo por tempo limitado em sua segunda semana.

Déjà Loot ocorrerá até 17 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 05 de março.