Evento de Coleção Genesis traz de volta visuais antigos de Apex Legends e lança foice como herança de Revenant

Parece que chegou a hora do Túnel do Tempo.

O próximo evento de Apex Legends, Genesis, vem direto do túnel do tempo. A festa começa na próxima terça-feira, 29 de junho, e traz de volta as versões originais do Desfiladeiro do Rei e dos Confins do Mundo, incluindo a estreia de Cidade Caveira nas Arenas.

Certas lendas também receberão visuais relacionados a seus passados. Mas o maior prêmio de todos vai para Revenant, que finalmente receberá sua herança: uma enorme foice.

Rewind the Apex Games in the Genesis Collection Event. ⏪



Return to the original Kings Canyon and World's Edge maps or fight for glory on the Skull Town Arenas map. Return to where it all began starting June 29. pic.twitter.com/uuUFY55jsy — Apex Legends (@PlayApex) June 24, 2021

Genesis acontecerá entre 29 de junho e 13 de julho, o que garante duas semanas para aproveitar os desafios e tudo que o evento tem a oferecer. E há muita coisa a caminho.

Desfiladeiro do Rei e Confins do Mundo Originais

Nos velhos tempos, o Desfiladeiro do Rei existia sem o ninho de atiradores de elite conhecido como Gaiola. O trem dos Confins do Mundo também se movia pela arena e a Ceifadeira era só um pontinho no céu. E os jogadores mais antigos poderão reviver essa época no novo evento, que terá as versões originais dos dois primeiros mapas do jogo.

Os mapas dominarão as filas de Duplas e Trios, se alternando a cada hora durante todo o evento. Isso provavelmente significa que Olympus terá uma folga.

Cidade Caveira nas Arenas

Você pediu e a Respawn entregou. Durante o evento, a Cidade Caveira será um mapa das Arenas em rotação a cada hora (em vez dos 15 minutos de sempre). Jogadores mais novos poderão aproveitar o caos pela primeira vez, enquanto os veteranos podem testar suas velhas estratégias contra as novas lendas que chegaram desde a quinta temporada, quando Loba destruiu a área.

Visuais e trilha de recompensas

Não seria um evento de coleção se não houvesse nada a colecionar. Desta vez, a Respawn trouxe alguns visuais relacionados às vidas passadas dos personagens. Crypto, Gibraltar, Bangalore e Loba ganham novos visuais que fazem referências a seu passado.

O visual Inconspicuous de Crypto mostra sua verdadeira identidade: Tae Joon Park. Crypto hackeou sua entrada nos Jogos Apex para limpar seu nome quando o Sindicato o enquadrou como culpado pelo suposto assassinato de sua irmã postiça (que ainda está bem viva). É o equivalente em Apex a um visual de Clark Kent para o Super-Homem.

Antes de Loba se tornar uma das ladras mais infames das Terras Ermas, ela precisou lutar para sobreviver — e é disso que o visual Petty Theft se trata. Desta vez, a Srta. Andrade devolveu as roupas de grife ao armário.

A família Gibraltar fundou a SARAS (Search and Rescue Association of Solace), que vive do sangue de Makoa Gibraltar. O novo visual da Fortaleza Blindada é inspirado em seu tempo como voluntário da SARAS e em sua arte original de 2019, quando o jogo foi lançado.

Bangalore vem de uma longa linhagem de soldados do IMC e seu visual a leva de volta para os tempos de treinamento, lembrando como ela apareceu em Pathfinder’s Quest.

Além dos itens pagos de coleção, a Respawn também incluiu uma trilha de recompensas gratuitas, que podem ser obtidas concluindo os desafios de Genesis.

Imagem via Respawn Entertainment

Há uma série de outros visuais para Valkyrie e Revenant, por exemplo, e a coleção tem um total de 24 itens. Conseguir todos eles desbloqueia uma recompensa especial: a herança de Revenant.

Revenant ganha uma foice

É sabido que não se deve levar uma faca a um tiroteio, mas e quanto às foices? O Pesadelo Sintético finalmente terá sua própria herança: uma foice gigante que parece do tamanho certo para cortar alguém ao meio. Seu significado para a história de Revenant ainda não foi revelado, mas se Caustic pode usar um martelo durante o capítulo desta semana de The Legacy Antigen, a foice de Revenant também pode aparecer.

Ajustes de balanceamento

O evento também começa com a primeira atualização de Legacy, com uma série de ajustes aos preços das Arenas e alguns ajustes a Revenant, Bloodhound e Lifeline. O simulacro pode escalar quase infinitamente, mas o resto de suas habilidades será enfraquecida. Lifeline terá alguns ajustes à caixa de colisão e a Respawn também ajustou o poder do escaneamento de Bloodhound para que fique menos opressivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 24 de junho.