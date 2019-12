Erro misterioso de Apex Legends faz com que jogador ganhe 7.000 moedas Apex

O dinheiro do jogo Apex Legends, moedas Apex, só pode ser obtido com dinheiro real. Mas pode ser que um erro seja a exceção à regra.

Um jogador relatou ontem no Reddit que teria recebido 7.000 moedas Apex aleatoriamente depois de ter sido desconectado. Isso equivale a aproximadamente R$ 200.

My buddy just got disconnected from the server and randomly received 7,000 premium currency… r/apexlegends: The developer supported, community-run subreddit dedicated to Apex Legends made by Respawn Entertainment.

O jogador descobriu que tinha recebido acidentalmente 7.000 moedas Apex depois de ser desconectado do jogo. Um amigo dele, que estava jogando junto, recebeu um pouco menos, 2.150 moedas, equivalente a pouco mais de R$ 60. Os dois estavam na mesma rede, e jogando no Xbox One.

A comunidade de Apex está tentando entender o que aconteceu. Alguns outros jogadores relataram histórias parecidas.

Apesar de ninguém saber direito o que causou o erro, jogar com duas contas conectadas à mesma rede parece ser o denominador comum.

Os usuários suspeitam que ser deesconectado ao usar mais de uma conta na mesma rede pode fazer com que o jogo confunda as contas. O sitema percebe que há moedas Apex de compras anteriores “faltando” e as reembolsa para o jogador errado.

Com a publicação no Reddit, surgiram muitos outros relatos do erro, mas em quantidades variadas. Alguns jogadores disseram ter recebido até 75.000 moedas. Um usuário ressuscitou uma publicação de 9 meses atrás sobre o assunto, em que outro jogador recebeu mais de 42.000 moedas Apex. Depois de entrar em contato com o Suporte da EA, eles o disseram para “aproveitar o jogo e usar as moedas para comprar pacotes”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de dezembro.