Dicas para o modo Controle em Apex Legends

O mais novo modo por tempo limitado de Apex Legends, Controle, trará um sabor mais tradicional de jogos de tiro ao battle royale.

Os jogadores podem estar familiarizados com as zonas de captura, ressurgientos infinitos e armamentos de outros títulos contemporâneos, mas Apex dá seu próprio toque em uma variedade dessas mecânicas. Com eventos de mapa ocorrendo a cada poucos minutos, um sistema de Classificações em evolução e mecânicas de surgimento exclusivas, há várias maneiras de ajudar a garantir a vitória de sua equipe.

O Controle só estará disponível em Apex nas primeiras três semanas da temporada 12, Rebeldia. Certifique-se de que você pode começar a jogar quando for ao ar com essas dicas e truques que observamos durante nossa visualização prática do modo.

Não subestime a retaguarda

Vencer no Controle se resume a um fator chave: manter a maioria das zonas de captura. Deixar de defender um bom ponto pode ser difícil. Quanto mais tempo o inimigo mantiver o domínio sobre o mapa, mais pontos ele marcará e mais fora de alcance uma vitória se tornará para você e sua equipe. Mas pegar a zona mais próxima da base inimiga é uma estratégia poderosa para virar o jogo a seu favor.

Você só pode aparecer em uma zona se ela estiver conectada à sua base. Para surgir em B e continuar seu ataque, uma equipe deve manter a zona mais próxima de sua base para que B permaneça vinculado. Ao longo de nossa visualização prática, especialmente no Barometer, era uma ocorrência consistente a cada poucos minutos a equipe tentar dominar a primeira base do inimigo. Dar a sua equipe uma oportunidade ao privar o inimigo de um ponto de surgimento no meio do mapa pode ser crucial para a vitória. A importância desta estratégia é uma via de mão dupla, no entanto. Cuidado com os inimigos que tentam tomar sua zona de surgimento da mesma forma quando seu time está no controle.

Tempo é tudo. Se você ficar fora por muito tempo, ou uma expedição de lobo solitário atrás das linhas inimigas der errado, tudo o que você conseguirá é deixar seu time com um jogador a menos em cada luta. Lendas com alta mobilidade, como Pathfinder, são perfeitas se você estiver fazendo jogadas como essa, pois elas permitem que você feche a distância entre os objetivos em um ritmo melhor para flancos tão longos.

Não esqueça que você pode trocar de Lenda

Pode parecer um ponto óbvio, mas o Apex raramente oferece a capacidade de mudar as lendas no meio de uma partida, e mesmo quando o fazem, é apenas entre as rodadas. Sempre que você morrer no Controle, você está livre para mudar tanto seu equipamento quanto sua lenda antes de retornar. Isso é importante porque a sinergia com sua equipe é a chave para a vitória.

Se sua equipe está jogando agressivamente, ajudá-los com a utilidade dos fortalecimentos de velocidade de Mad Maggie ou o totem de Revenant pode continuar dando a eles vantagem. Segurando B? Escolha uma lenda defensiva como Wattson ou Gibraltar para melhorar suas fortificações. Você também não quer jogar de Bangalore contra um time com três Bloodhounds. Experimente à medida que cada partida progride e veja o que se adapta melhor à forma como você joga o Controle.

Pacotes de Suprimentos neutros são cruciais

Pacotes de Suprimentos cheios de escudos de alto nível e armas lendárias caem no mapa durante um dos dois eventos do mapa que podem ocorrer. Todos os jogadores começam a partida com armadura azul e melhorar sua classificação pessoal afeta apenas a qualidade de suas armas. Isso significa que, a menos que você tenha um pacote de suprimentos de Lifeline em mãos, essas entregas aéreas são a única maneira de obter melhorias para seu escudo. Com a maior parte do lobby ainda presa com escudos azuis, um aumento na quantidade de saúde oferece uma vantagem distinta.

Esses pacotes de suprimentos também contêm o conjunto de armas poderosas que você esperaria, permitindo que você se equipasse com armas como o Kraber ou o Spitfire contra seus oponentes comparativamente subequipados. Embora as armas previamente escolhidas possam ter munição infinita no Controle, as armas do pacote de suprimentos ainda têm a mesma reserva limitada, então use-as com sabedoria.

Eventos no meio da partida como esse são transmitidos pelo locutor, mas pode ser fácil perdê-los no meio da ação persistente do Controle. Fique de olho no pop-up da interface do usuário e no mapa.

Imagem via Respawn Entertainment

Jogue pelo objetivo, obtenha sua suprema

Ser um lobo solitário pode render alguns abates sorrateiros, mas jogar com sua equipe rende recompensas muito maiores. Toda vez que você capturar uma zona, defender uma zona de atacantes ou derrubar oponentes, sua classificação pessoal aumentará. Cada um desses métodos recebe bônus adicionais se você estiver trabalhando com seu esquadrão enquanto faz isso, o que significa que, se você quiser acessar versões melhores de suas armas, jogar como equipe é crucial.

Toda vez que você aumentar sua classificação para um novo nível, você também receberá sua suprema. Isso torna as primeiras lutas em torno da zona B em cada partida um caso caótico, com a maioria dos jogadores alcançando esse primeiro nível rapidamente se ajudarem a capturar as zonas neutras. Taticamente falando, se o seu time está segurando tanto a sua base quanto a B com pouca competição do inimigo, conseguir sua suprema pode demorar por causa desse sistema. Mudar para uma lenda cuja força está em suas habilidades passivas e táticas pode ser mais benéfico do que sentar e esperar para fazer uma jogada de destaque com uma suprema de Bangalore ou Horizon.

Saqueie seus inimigos, melhores seus itens

Em Controle, os equipamentos que você escolhe cada vez que você reaparece são gravados em pedra. Muitos desses carregamentos podem ter uma arma como o Flatline que é do seu agrado, mas essa arma pode estar combinada com algo menos desejável, como o Bocek Bow. Isso pode ser um grande problema se você precisar defender uma zona como B ou C no Barometer, onde as lutas são confinadas a corredores apertados e o armamento à distância perde toda a utilidade. O espólio dos inimigos é uma maneira fácil de contornar esse problema em batalhas prolongadas.

Embora os espólios possam não ser tão prioritários quanto no battle royale, os jogadores ainda largarão suas armas e escudos quando morrerem. Isso significa que, se você derrubar um jogador com um Mastiff em seu equipamento, pegá-lo no lugar de um Longbow ou Bocek pode ser a diferença entre vida ou morte em sua próxima batalha para defender uma zona. Não tenha medo de vasculhar o campo de batalha em busca de armas deixadas por inimigos e amigos que podem aperfeiçoar seu estilo de jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Alexis Walker no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.