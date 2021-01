Desfiladeiro do Rei retorna ao Apex Legends até 21 de janeiro e traz de volta a Viagem do Mirage

Desfiladeiro do Rei está de volta ao Apex Legends, com uma reviravolta. A primeira arena do Battle Royale voltou à rotação e traz a Viagem do Mirage, que agora flutua sobre a Costa Quebrada. Os jogadores podem visitar a arena até 21 de janeiro.

Esta ocasião marca a primeira vez que os jogadores podem mergulhar na arena na rotação normal desde a última temporada iniciada em 4 de novembro. A Respawn tirou o Desfiladeiro do Rei da rotação com o lançamento do último mapa de Apex, o Olympus. Mas agora, o mapa retornou cedo.

It's party time. 😎



Kings Canyon, including the Mirage Voyage, is back in rotation now through Jan 21. pic.twitter.com/W9axaWZ07W — Apex Legends (@PlayApex) January 15, 2021

A rotação permite que os jogadores acessem a versão mais recente do Desfiladeiro do Rei, mas com uma mudança: a Viagem do Mirage está flutuando sobre a Costa Quebrada, onde Cidade Caveira costumava estar. As áreas que vieram com as atualizações de mapa mais recentes, incluindo Sala de Mapas do Crypto, Restos e Condensador, também estão disponíveis normalmente.

A Viagem de Mirage apareceu como parte do Tomada da Cidade de Mirage durante o Evento Batida Festiva de 2019. Ele estava estacionado no canto noroeste de Confins do Mundo até as atualizações de mapa da sexta temporada de longo alcance, que tirou o trem, adicionou três novos Pontos de Interesse e removeu a Viagem da arena.

I can't believe this actually happened pic.twitter.com/klRoTYPlHh — David 🇵🇪🦕 (@frozenfroh) January 15, 2021

As Tomadas de Cidades são geralmente acréscimos permanentes aos mapas e a Viagem costumava ser uma exceção a essa regra. Com sua nova casa em Desfiladeiro do Rei, no entanto, parece que a Respawn ainda manterá Tomadas de Cidades no jogo indefinidamente, mesmo que os desenvolvedores apenas mudem um pouco o local.

Desfiladeiro do Rei não fará parte da rotação regular por enquanto. A breve aparição surpresa do mapa só está disponível até 21 de janeiro. Isso dá aos jogadores cerca de uma semana para reviver o primeiro mapa de Apex, pelo menos até seu provável retorno na próxima temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 15 de janeiro.