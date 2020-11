Confins do Mundo retorna à rotação de mapas de Apex Legends sem a nave do Local de Lançamento

Você já pode retornar aos Confins do Mundo em Apex Legends. O segundo mapa do battle royale está de volta à rotação de mapas, dividindo as atenções com a nova arena, Olympus.

A nova temporada não trouxe nenhum grande ajuste a Confins do Mundo, mas há uma pequena diferença: a nave espacial do Local de Lançamento desapareceu. Ele foi para Olympus e se tornou um ponto de interesse chamado Supertransportador Arcadia.

Durante a sexta temporada, a segunda arena de Apex passou por grandes mudanças com a chegada de três novas áreas: Contagem Regressiva, Preparação e Local de Lançamento — todas construídas pela fictícia Hammond Robotics, que teve um papel essencial na escolha de Olympus como a próxima arena no universo de Apex.

A sexta temporada também retirou um dos locais mais característicos dos Confins do Mundo. O trem que passava pelo mapa foi “desmantelado” para abrir mais espaço para passagens e rotações na arena. Seus destroços estão espalhados pelos trilhos e em túneis e funcionam como cobertura e possível fonte de espólios.

Confins do Mundo retorna depois de um período de exclusividade de duas semanas que Olympus teve no início da sétima temporada. Essa medida faz com que todos os jogadores tenham a chance de aprender como funciona o mapa, dos vários pontos de interesse às passagens escondidas e gargalos, e tem sido o padrão de Apex depois de lançar uma nova arena ou atualização.

A rotação funciona no mesmo padrão da temporada passada, alternando entre Confins do Mundo e Olympus a cada 90-120 minutos. Se quiser garantir que cairá no novo mapa, você pode aproveitar a primeira etapa do competitivo da sétima temporada, que acontece exclusivamente em Olympus.

A chegada de Olympus removeu completamente Desfiladeiro do Rei da rotação de mapas, até no competitivo. A Respawn disse que o mapa “estará fora da rotação nesta temporada, mas retornará em uma data posterior”, possivelmente na oitava temporada.

