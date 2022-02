Confins do Mundo não estará na rotação da temporada 12 de Apex

Ninguém vai sentir falta do Domo e da Cidade de Lava.

Na rotação de mapas da temporada 12 de Apex Legends, os Confins do Mundo vão ficar de férias. A Respawn Entertainment confirmou que a arena de Talos não estaria na nova temporada do jogo, Rebeldia.

A rotação de mapas dos modos casuais contará com Zona de Tormenta, Desfiladeiro do Rei e Olympus, como foi confirmado em uma coletiva de imprensa. A Respawn ainda não divulgou detalhes sobre a presença dos Confins do Mundo nos jogos profissionais desta temporada.

No Twitter, a rotação de modos na temporada Rebeldia de Apex também foi confirmada. A primeira etapa começa com a versão sabotada de Olympus e a segunda metade da temporada se passa no Desfiladeiro do Rei.

A Respawn sempre faz rotações de mapas nas ranqueadas desde a chegada do terceiro mapa de Apex, Olympus, na sétima temporada. Desde então, o mapa mais recentemente atualizado (ou o que foi lançado mais recentemente, no caso das temporadas sete e 11) sempre fez parte do competitivo.

Embora o Desfiladeiro do Rei fique de fora das ranqueadas, o mapa está de volta às partidas casuais, após sua ausência na temporada 10. Olympus também volta ao jogo após uma ausência de três meses, o que é um bom sinal para os fãs que sentiram saudades da arena de Psamathe.

Não é a primeira vez que os Confins do Mundo ficam de fora da rotação. O mapa não fez parte da oitava temporada, que trouxe uma atualização ao Desfiladeiro do Rei e aconteceu pouco depois do lançamento de Olympus.

Atualização, 2 de fevereiro, 14:57 BRT: a Respawn confirmou a rotação de mapas nas duas etapas desta temporada. Atualizamos o artigo para refletir essas informações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.