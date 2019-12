Como se qualificar para a Global Series de Apex Legends

A Apex Legends Global Series é um conjunto de eventos competitivos que visa reunirão competidores de todo o mundo e em todos os níveis no PC.

A Respawn Entertainment planeja inicialmente apresentar 12 eventos ao vivo globais ao longo de 2020, com o primeiro torneio online começando em 25 de janeiro. O primeiro Major ocorrerá em 13 de março. Ao todo, haverá um prêmio total de mais de US$ 3 milhões.

A Apex Global Series será dividida em quatro seções: Torneios Online, Eventos Challenger, Eventos Premier e Majors.

Os torneios online são o ponto de partida para os jogadores e o local para se qualificar para eventos ao vivo.

Os eventos challenger se concentrarão em competições regionais, dando aos talentos locais uma plataforma para provar seu valor.

Os eventos premier contarão com os melhores concorrentes on-line de cada região, com os melhores desempenhos ganhando pontos e convites diretos para melhores posições nos Majors.

Por fim, os majors são os principais eventos ao vivo da EA, onde as melhores equipes do mundo competem pelos maiores prêmios ao longo do ano.

Requisitos aos jogadores

Cada concorrente deve atender a todos os requisitos de elegibilidade.

Jogador de PC.

Ter a idade mínima necessária para possuir uma conta EA em sua região.

Ter uma conta EA válida.

Ter uma conta válida do Battlefy .

Na Rússia e na Coréia do Sul, os concorrentes devem ter 18 anos ou mais.

No Japão, os concorrentes devem ter 17 anos ou mais.

No resto do mundo, os jogadores devem ter 16 anos ou mais.

Os competidores menores de idade devem ter um pai ou responsável legal para acompanhá-los a todos os eventos ao vivo.

Os concorrentes devem registrar sua conta EA válida para se qualificarem e aceitar as Regras Oficiais e quaisquer regras específicas de eventos.

Países elegíveis

Para se qualificar para participar da Apex Global Series, todos os concorrentes devem ser residentes legais de um dos países listados abaixo.

Argentina

Austrália

Áustria

Bielorrússia

Brasil

Bulgária

Canadá

Chile

China

Colômbia

Croácia

República Checa

Dinamarca

Egito

Estônia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hong Kong, SAR, China

Hungria

Islândia

Indonésia

Irlanda

Israel

Itália

Japão

Kuwait

Luxemburgo

Malásia

Malta

México

Países Baixos

Nova Zelândia

Noruega

Peru

Filipinas

Polônia

Portugal

Porto Rico

Catar

Romênia

Federação Russa

Arábia Saudita

Cingapura

Eslováquia

África do Sul

Coreia do Sul

Espanha

Suécia

Suíça

Taiwan

Tailândia

Ucrânia

Emirados Árabes Unidos

Reino Unido

Estados Unidos da America

Vietnã

Como registrar

Para se registrar para ser considerado elegível para a Apex Global Series, os concorrentes podem entrar ou criar uma conta Battlefy. Eles podem fazer isso clicando aqui. Depois de fazer login ou se inscrever, eles devem vincular sua conta EA à conta Battlefy e, finalmente, criar uma equipe aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 19 de dezembro.