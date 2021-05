Como corrigir o erro “Nenhum servidor encontrado” no Apex Legends

Não conseguir encontrar um servidor de Apex Legends pode ser uma experiência frustrante. Embora a Respawn Entertainment faça manutenção regular em Apex, certos cenários estão fora do controle do desenvolvedor.

Uma grande atualização de conteúdo pode atrair mais usuários do que o previsto, causando uma sobrecarga nos servidores. Quando os servidores chegam a um ponto em que não conseguem atender à demanda, eles podem travar e fazer com que os jogadores recebam a mensagem de erro “Nenhum servidor encontrado”.

Embora existam raras ocorrências em que os jogadores obtêm o erro “Nenhum servidor encontrado” devido a um problema de conectividade, o erro normalmente é causado por interrupções no servidor. Você pode ser capaz de encontrar uma solução se o problema estiver do seu lado, mas você precisará aguardar a Respawn lançar uma correção caso contrário.

Aqui está tudo o que você pode fazer para corrigir o erro “Nenhum servidor encontrado” no Apex Legends.

Verifique se os servidores estão ativos

Antes de fazer qualquer outra coisa, você deve verificar o status atual do servidor do Apex. Se os servidores estiverem inativos, você não terá outra opção a não ser aguardar a Respawn para consertar os servidores. Isso geralmente leva algumas horas se a demanda for muito alta, mas você pode conseguir entrar tentando continuamente entrar no Apex.

O Downdetector e outros centros da comunidade, como o Reddit, são duas das fontes atualizadas com mais frequência. Sempre que há um problema generalizado no Apex, os fãs geralmente correm para essas plataformas para buscar ajuda e ver se outras pessoas estão enfrentando problemas semelhantes.

Como alternativa, você também pode verificar a conta oficial do Apex no Twitter. Além de todas as postagens de conteúdo do jogo, a Respawn também atualiza os fãs por meio da mídia social quando há um problema generalizado.

Tente trocar de Plataforma

De todas as plataformas em que o Apex está disponível, os usuários da Steam são os que mais lidam com o erro “Nenhum servidor encontrado”. Em um nível técnico, não deveria haver nenhuma diferença, mas também houve momentos em que apenas os usuários da Steam foram afetados por este erro.

Você pode tentar mudar para a Origin ou vice-versa para descartar sua plataforma como a raiz do problema. Este método é mais difícil do que parece, pois você precisará baixar o Apex duas vezes para ambas as plataformas.

Considerando como a Steam e o Origin são diferentes quando se trata de armazenar jogos, você não poderá arrastar seus arquivos de jogo para o outro inicializador para começar a jogar imediatamente.

Tente fazer login com tentativas consecutivas

Se os servidores estão ativos, mas estão sobrecarregados com jogadores, você pode conseguir encontrar um lugar para si tentando fazer login constantemente.

Depois de receber o erro, simplesmente feche o Apex e tente fazer o login mais uma vez, reiniciando. Se você ainda não conseguir acessar o Apex após cinco ou mais tentativas, é provável que os servidores estejam inativos.

Escolha outro servidor

Se você tiver um ping baixo para vários servidores, pode ignorar o erro “Nenhum servidor encontrado” alterando as preferências do servidor. Essa estratégia só funciona quando há uma escassez regional, entretanto, e você não será capaz de entrar em uma partida se todos os servidores estiverem inativos. Embora a diferença de ping no novo servidor possa ser significativa, ainda é melhor esperar que os servidores sejam consertados.

Reinicie seu roteador e dispositivo de jogo

Se a sua conexão o impede de fazer login, reiniciar o roteador e o dispositivo de jogo é a solução mais rápida. Reinicializar seu roteador permite que você estabeleça rotas diferentes com os servidores da Respawn.

Reinicializar seu dispositivo de jogo e roteador permite solucionar quaisquer possíveis falhas de software, e reiniciá-los simultaneamente é mais conveniente do que reiniciá-los um de cada vez.

Mude o seu DNS

Alterar seu DNS é outra maneira de solucionar problemas em sua rede doméstica, já que um servidor DNS defeituoso também pode causar o tempo limite dos servidores. Um servidor DNS em dificuldades impedirá você de estabelecer uma conexão decente com os servidores do Apex. Você pode testar facilmente se seus servidores DNS padrão estão ativos trocando para um DNS disponível publicamente.

A maioria dos jogadores geralmente recebe endereços DNS aleatórios pertencentes aos seus provedores de serviços de Internet (ISP). Alterar seu DNS com o do Google, por exemplo, permitirá que você veja se o seu DNS padrão está com problemas.

Outra maneira de solucionar problemas de DNS e de rede doméstica é tentar fazer login no Apex com os dados de celular do seu telefone. Você pode conectar seu dispositivo de jogo e telefone ativando seu recurso de ponto de acesso. Se isso resolver o problema e você conseguir fazer login no Apex com sua conexão móvel, ligue para o seu ISP.

Envie um tíquete

Se nada do que você está fazendo parece ajudar e você tem certeza de que os servidores estão funcionando, abrir um tíquete de suporte será sua última opção. O help desk pode ser capaz de descobrir o que está acontecendo com sua conexão com os servidores, verificando seus logs.

Não se esqueça de fornecer o máximo de informações possível, incluindo todas as etapas de solução de problemas que você tentou fazer para corrigir o erro sozinho. Fornecer informações completas ajudará a equipe de suporte a reduzir o número de possibilidades que podem estar causando o erro e você poderá receber uma resposta mais rápida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de maio.