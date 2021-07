Como corrigir o erro ‘Nenhum servidor encontrado’ na atualização Gênesis do Apex Legends

A mensagem “nenhum servidor encontrado” do Apex Legends é uma maneira infalível de derramar água fria em uma sessão de jogo antes mesmo de começar. Existem algumas razões diferentes pelas quais isso pode estar ocorrendo, mas na atualização Gênesis, pode haver um culpado em particular: a falta da atualização real.

O evento Gênesis vem com uma atualização principal (6,7 GBs no PC), completo com uma série de ajustes de balanceamento e novo conteúdo. Os jogadores que não têm a atualização ainda podem iniciar o jogo, mas podem não encontrar partidas.

Aqui estão algumas sugestões sobre como corrigi-lo.

Como consertar o erro “nenhum servidor encontrado” no Gênesis

A solução mais simples é ver se o seu jogo está atualizado para a versão mais recente, de acordo com a Respawn.

Os jogadores podem não ter aplicado a atualização em uma plataforma, por exemplo, porque não viram que a atualização estava disponível para download. A Steam geralmente adiciona atualizações à fila de download automaticamente, mas o recurso às vezes não funciona se uma instância do programa estiver em execução. Reiniciar a Steam deve trazer a nova atualização e o jogo deve funcionar como planejado após o término do download.

Se você não tiver a atualização e ainda puder abrir o jogo, é provável que você tenha problemas para encontrar partidas. A solução é a mesma do erro “nenhum servidor encontrado”: ​​“Basta pegar a atualização e você estará pronto para prosseguir”, de acordo com a Respawn.

Os problemas que ainda persistem após a aplicação da atualização são prováveis ​​de estarem do lado da Respawn ou no da EA e podem ser o produto de outras interrupções de serviço, como interrupção do servidor ou aumento do tráfego devido ao evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 29 de junho.